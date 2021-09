Green pass, assunzioni e trasporti: il 27 sciopera la scuola, lezioni e mense a rischio stop

Per l'intera giornata di lunedì 27 settembre è previsto uno "sciopero di tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato" indetto dal sindacato CSLE. Come prevede il regolamento, le istituzioni scolastiche ne daranno notizia "in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione", l'avviso verrà pubblicato tra le news del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Alla base della protesta, si legge nella nota CSLE, l’applicazione di obbligo del Green Pass per il personale: "La Confederazione Sindacale Lavoratori Europei sostiene che tale decisione non rispetta la Costituzione e offusca la Democrazia - quindi chiede - l'abrogazione o cambio riguardo all’obbligo di presentazione del Green Pass, controlli del personale scuola con tamponi periodici gratuiti, suddivisione delle classi pollaio, assunzione di maggior personale docente e ATA, modifiche al sistema dei trasporti pubblici".