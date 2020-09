Scuola, studente positivo al Liceo Minghetti: 22 in isolamento

Un altro studente delle superiori è risultato positivo al coronavirus. Il ragazzo frequenta il Liceo Minghetti a Bologna e il suo ultimo giorno di scuola, fa sapere l'Ausl, è stato lo scorso 25 settembre.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con il dirigente scolastico e il referente Covid dell’Istituto coinvolto, si è attivato per la presa in carico del soggetto positivo e dei rispettivi contatti stretti, 22 persone, tra compagni di classe e personale docente.

Gli altri casi nelle scuole

Venerdì scorso erano stati diagnosticati altri tre casi, 64 legami stretti, in altrettanti istituti bolognesi: la scuola primaria “Caduti per la Libertà”, la scuola per l’Infanzia Lanzarini e l'istituto Professionale Aldrovandi Rubbiani.

Il bilancio a due settimane dalla riapertura delle scuole, secondo il direttore dell'Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna, Giuseppe Antonio Panzardi, è dopotutto soddisfacente, come ha detto in un'intervista a BolognaToday.

"Le scuole di Bologna e provincia sono partite bene. Abbiamo avuto qualche problema ma i più grossi sono stati risolti".

Il coronavirus in Emilia-Romagna

Resta su circa i 100 casi al giorno l'aumento dei positivi nella nostra regione su un numero altrettanto costante, ed elevato, di tamponi: 10mila. Oggi 30 settembre se ne sono registrati 101, 34 in provincia di Bologna. Il numero dei malati è diminuito e quello dei ricoveri resta invariato, così come l'età media dei contagiati, intorno ai 40 anni.