Portare e prendere i bimbi a scuola: in arrivo area pedonale temporanea per le Testoni-Fioravanti

Strada chiusa in prossimità degli orari di ingresso e uscita dei piccoli alunni, con eccezioni per i residenti

Dal 5 maggio, i genitori e gli alunni delle scuole Testoni Fioravanti, al Quartiere Navile, potranno portare e prelevare i propri bambini più comodamente e senza auto in transito. Il Comune ha infatti istituito una zona pedonale temporanea, come già sperimentato alle scuole Tambroni (Santo Stefano) e Bombicci (Porto-Saragozza), che permette di rivedere la strada come spazio a completa disposizione di tutti coloro che devono accedere alle scuole e mantenere il distanziamento sociale nel rispetto delle misure di contenimento imposte dalla pandemia.

L'area in prossimità della scuola secondaria di primo grado Testoni Fioravanti in via Di Vincenzo, nel tratto compreso tra via Procaccini e via Bolognese, sarà a divieto di transito in macchina negli orari di entrata e uscita, dalle 7:40 alle 8:10 e dalle ore 13:50 alle ore 14:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, lasciando la possibilità ai residenti di accedere ai propri passi carrabili e alle auto in sosta di uscire dall’area, muovendosi a passo d’uomo.

In questi orari, grazie a un patto di collaborazione che il Comune ha sottoscritto con la Casa di Quartiere Katia Bertasi, insieme al comitato dei genitori e ai volontari di Bologna Ripuliamoci e Vivere Mercato Navile verrà posizionata all’inizio della strada una transenna che indica l’area scolastica.

L'area è stata realizzata su proposta del locale comitato dei genitori e ha raccolto la collaborazione di centro Antartide, istituto, Comune e quartiere. La Fondazione per l’Innovazione Urbana (Fiu) ha supportato il progetto e lo terrà monitorato nelle prossime settimane.