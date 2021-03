Scuola, Fdi: "Vaccinare personale anche non residente in Emilia-Romagna"

L'Emilia-Romagna vaccini anche gli insegnanti che non hanno la residenza in regione. A proporlo è il capogruppo di Fratelli d'Italia Marco Lisei, che invita la Giunta Bonaccini a prendere la direzione opposta rispetto a quanto deciso ad esempio dalla Regione Lazio. La Giunta guidata da Nicola Zingaretti, infatti, ha scelto di "procedere con la vaccinazione solo del personale scolastico residente nella propria regione", sottolinea Lisei.

Questo ha "di fatto evidenziato la fragilità e la discrezionalità del piano vaccinale e dell'intera lotta alla diffusione del virus covid, cambiando il principio con cui si era proceduto all'individuazione delle fasce di popolazione da vaccinare nelle varie fasi". A questo proposito, ricorda il capogruppo Fdi in Regione, in Emilia-Romagna l'assessore alla Sanità Raffaele Donini si è detto pronto "a porre il tema in Conferenza delle Regioni per trovare insieme una soluzione che permetta la vaccinazione più vasta possibile".

Da qui la richiesta di Lisei, per sapere "come intende muoversi la Regione Emilia-Romagna al fine di superare questa situazione e procedere alla somministrazione del siero a tutto il personale della scuola come previsto dal piano vaccinale e se intende dare seguito e in che termini alla dichiarazione dell'assessore Donini di portare la questione in sede di Conferenza delle Regioni, al fine di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile a questa pericolosa e discriminatoria situazione". (Dire)