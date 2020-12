Scuole, l'assessora: "Devono riaprire il 7 gennaio in presenza e in sicurezza"

“Capisco le necessità del confronto politico. Un po' meno quando si vuole forzare e strumentalizzare le parole, specialmente di questi tempi. Specialmente sulla scuola - che deve - riaprire il 7 gennaio”. Lo ha detto l'assessora regionale alla scuola Paola Salomoni in risposta ad alcune dichiarazioni di esponenti politici.

“Vogliamo che la scuola riapra il 7 gennaio con lezioni in presenza, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza- sottolinea Salomoni-. Tanto è vero che stiamo lavorando ininterrottamente in ogni territorio insieme con le prefetture, con gli enti locali, le autorità scolastiche, i sindacati, le aziende di trasporto e la nostra sanità affinché tutto questo avvenga. Chi dice, o anche solo presume il contrario, parla di un’altra realtà, non certo dell’Emilia-Romagna”.

“Faccio un appello- conclude l’assessore regionale alla scuola- non facciamo bagarre politica sulla scuola, in tempo di pandemia. Riaprire il 7 gennaio è il nostro obiettivo, e stiamo facendo tutto il possibile affinché ciò avvenga”.

La consigliera di Forza Italia Valentina Castaldini, in una nota, aveva messo in luce una dichiarazione della stessa Salomoni: "Ci stiamo occupando di rendere la cosa possibile, che non è un'operazione da poco e non è scontato, seguendo la questione dal punto di vista tecnico. Continuo a leggere queste parole e sono un macigno. La cosa che fa più male è che a pronunciarle – e aggiungo con un po’ di incoscienza – è stata Paola Salomoni, assessore regionale alla Scuola", fa sapere Castaldini "omette il fatto che l’Emilia-Romagna era l’unica regione già pronta ad aprire a dicembre prima di quest’ultimo Dpcm. L’assessorato ai Trasporti si è speso per far sì che il 7 gennaio fossimo pronti ad entrare in classe. E se non bastasse, invito l’assessore Salomoni a leggere i dati da me richiesti sui contagi all’interno delle classi, in tutta la Regione non superano il 5,5%".

“La scuola – aveva detto ieri la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa - non è pericolosa ma è nel numero di contatti che mette in movimento che diventa un moltiplicatore significativo. Se noi però abbassiamo quei numeri la scuola come avevamo previsto si riapre. Questa è la priorità delle priorità”.

"Non è colpa del Coronavirus se le scuole restano chiuse - continua Castaldini - basta nascondersi dietro a questa scusa per omettere l’incapacità del Governo. Ribadisco: sono trascorsi dieci mesi – quasi un anno – da quando abbiamo capito che eravamo nel mezzo di una Pandemia. Non sono bastati ad adeguarsi per permettere a una generazione non chissà quale lusso, bensì quello di andare a scuola. Di formarsi, di vivere una socialità che qualche folle ha deciso di strappargli via per sempre. Vogliamo sempre essere il modello da seguire, ma questa volta siamo la brutta copia e lo zero in condotta".

"Chiedo all’assessore Salomoni che porti argomentazioni valide la prossima settimana, in occasione dell'Assemblea Legislativa, affinché convinca me e tutti i cittadini emiliano-romagnoli del fatto che questa Regione sia impreparata. Soltanto davanti all’evidenza abbasserò le difese. Fino ad allora mi batterò perché il 7 gennaio la scuola riapra per non chiudere mai più. È da irresponsabili chiudere ulteriormente la scuola. È da irresponsabili dichiarare in un momento così delicato, dove la gente è ostaggio di qualsiasi voce di corridoio perché ha paura, soprattutto se a farlo è chi ha la delega alla scuola", conclude Castaldini.