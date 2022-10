Scuole XXI Aprile e nuove Carracci, si cambia: "In atto una soluzione funzionale"

Genitori preoccupati per la riorganizzazione delle scuole elementari XXI Aprile 1945 via Cà Selvatica in previsione della riapertura del polo scolastico Carracci in via Felice Battaglia, che dopo la ricostruzione da oltre 7 milioni di euro accoglierà (parliamo del 2023-2024) oltre 400 studenti delle primarie e secondarie. Nelle chat di classe, fra le mamme e i papà dell'Istituto Comprensivo 8, qualche timore sui cambiamenti che subentreranno dall'anno prossimo: come verrà modificata la scuola? Quali insegnanti ritroveranno i bambini e quali saranno le scuole medie di riferimento per tutti?

Al presidente del Quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani il compito di chiarire la situazione, nei limiti di ciò che è di competenza dei quartiere e dell'amministrazione: "La proposta di riorganizzazzione delle Carracci ha l'obiettivo di garantire alle famiglie una risposta alla loro principale richiesta: essere il più vicini possibile a casa. E la possibilità di mandare i propri figli nel plesso più prossimo alla propria abitazione è in linea con il programma di mobilità sostenibile che sta portando avanti Palazzo d'Accursio ("Città 15 minuti"). Su questo sono già in grado di dire he tale obiettivo verrà raggiunto e dal canto nostro siamo al fianco delle famiglie per affrontare le situazioni di eventuali (e certamente non numerose) difficoltà che potrebbero subentrare".

Detto ciò, con particolare riferimento all'ipotesi oggi più accreditata (ancora al vaglio dei vari passaggi d'obbligo) di aggiungere all'I.C.8 un I.C. 'dei Colli' con Fontana, Longhena, Avogli e Carracci, Cipriani sottolinea: "Non si poteva certo creare un mega I.C. e si è approfittato della ricostruzioni delle Carracci per mettere in atto una soluzione funzionale. Alcune delle obiezioni fatte sono di fatto delle opinioni: nessuna distinzione di censo, ma grande possibilità di accoglienza delle scuole. Per chi non rientrerà, si andrà in continuità educativa con quello che è stato fatto negli ultimi 15 anni quindi ci saranno le Guinizzelli".

"Torno a sottolineare - prosegue il presidente del Porto-Saragozza - che le scuole vengono assegnate in base allo stradario e dei posti disponibili delle scuole. Nulla verrà rivoluzionato e tutto fa parte di uno studio approfondito su cui l'amministrazione comunale lavora da due anni. Il tema vero per cui ci potrebbe essere una certa preoccupazione è quello che potrebbe comportare per alcuni docenti la riorganizzazione dell'Istituto Comprensivo, il nostro obiettivo (come pubblica amministrazione) è quello di organizzare il servizio scolastico sulla base delle esigenze prioritarie delle famiglia, poi lavoriamo insieme alle scuole per gli aspetti didattici e quant'altro".

