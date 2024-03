Scuole Besta, ecco il fronte dei favorevoli: "Riprendete i lavori del nuovo edificio"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Divisioni tra pro e contro, anche per la costruzione delle scuole Besta. Se della realizzazione del nuovo edificio delle scuole medie dentro il parco Don Bosco se n'è parlato finora per le proteste dei comitati che si oppongono (e che ieri sono scesi di nuovo in corteo), ecco che spuntano i residenti che, al contrario, al progetto sono favorevoli e chiedono una "rapida ripresa" del cantiere.

"La voce del sì", così si presentano i 60 cittadini del quartiere San Donato-San Vitale firmatari della lettera aperta riportata dalla Dire in cui spiegano le proprie ragioni prendendo le distanze con "sconcerto" dalle "motivazioni, modalità e tempi di espressione della contrarietà alla realizzazione del progetto". Una presa di posizione, sottolineano i firmatari, che ha uno scopo apolitico, apartitico, lontano da interessi particolari o diretti ma con pensiero rivolto alle generazioni presenti e future".

Ben venga la demolizione dell’attuale edificio e la ricostruzione nel parco, data "l’eccessiva difficoltà della ristrutturazione dell’attuale struttura in termini di risultati raggiunti, tempi e proporzionalità di costi" data anche "l’assenza di possibili soluzioni per la sistemazione provvisoria degli alunni". Ben venga anche la "riqualificazione del parco" e la "ripiantumazione degli alberi (100 contro i 31 abbattuti)".

A favore dell'intervento, poi, gioca la "progettazione condivisa mediante una serie di incontri pubblici aperti a tutta la cittadinanza a partire dal giugno 2022". Percorso che ha portato ad una "raccolta di grande consenso, senza alcuna segnalazione di contrarietà o impugnazione di atti comunali", continua la lettera. In conclusione, "confidiamo nelle istituzioni per la rapida ripresa e avanzamento delle attività del cantiere - è l'appello finale - finalizzate alla chiusura entro i tempi previsti per l'intero progetto, dalla realizzazione del nuovo edificio alla riqualificazione del parco Don Bosco".