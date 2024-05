Scuole Besta, il tavolo tra residenti e Comune rischia già di saltare: "Così non ci stiamo" | VIDEO

“Noi siamo disponibili a un tavolo che può mettere in discussione il progetto, altrimenti no”. Rischia di saltare già dopo il secondo incontro il tavolo di confronto tra i residenti della zona del parco Don Bosco, nel quartiere San Donato, la vice sindaca Emily Clancy e la capo di Gabinetto del sindaco Matilde Madrid. L’apertura da parte dell’amministrazione c’era stata nei giorni immediatamente successivi agli scontri tra polizia e manifestanti nel giorno in cui sono partiti i cantieri per costruire il nuovo edificio delle scuole medie ‘Besta’, con il conseguente abbattimento di una decina di alberi. Ma oggi 6 maggio, dopo poco più di un’ora di ricevimento a porte chiuse, la sensazione è che la distanza tra chi si oppone alla realizzazione del nuovo plesso e chi invece intende tirare dritto sia rimasta siderale e il percorso, che prevede altri due appuntamenti, potrebbe già bruscamente interrompersi: “Noi eravamo venuti qui per rimettere in discussione il progetto, salvare il parco e puntare alla ristrutturazione della scuola – sbotta Roberto Panzacchi del comitato cittadino appena esce da Palazzo D’Accursio insieme al resto della delegazione –. Loro hanno detto ‘no’. E noi non siamo interessati a un gioco delle rappresentazioni”.

In Piazza Maggiore, il sit-in ripercorre le tappe dell’alternativa proposta dal comitato, supportato dai suoi tecnici e i suoi legali: ristrutturare l’edificio già esistenze per scongiurare il disboscamento del parco sarebbe un’operazione vantaggiosa sia dal punto di vista economico che ambientale. I residenti contrari recriminano al Comune scarsa trasparenza sia sui documenti richiesti all’amministrazione, sia sull’ultima novità annunciata proprio dalla Giunta: 500mila euro, all’interno di un piano per il verde da oltre 16 milioni, dedicati proprio al don Bosco. “Serviranno a compensare i danni ulteriori che causeranno con la costruzione del nuovo palazzetto sportivo, dall’altra parte della strada? – si chiede Panzacchi -. È mai stata fatto un conteggio preciso delle spese per la costruzione? Queste cose le abbiamo chieste, ci hanno risposto in modo confuso”.

"Dispiace per questa retromarcia, ci auguriamo che il dialogo con il comitato contro le scuole Besta possa riprendere presto, nonostante il passo indietro di oggi", dichiara la vicesindaca Emili Clancy. Abbiamo altre due date fissate e l’auspicio è che non si perda questa occasione di dialogo che ci era parsa una apertura positiva a cercare una soluzione condivisa. Fino ad oggi di fatto non c’è stato modo di aprire la discussione. Posto che a decidere chi rappresenta l’amministrazione in un tavolo è il sindaco, chiedere lo stop del progetto prima di essere entrati nel merito degli approfondimenti che lo stesso comitato aveva chiesto ci pare un passo indietro rispetto alla responsabilità assunta di un confronto. Detto questo da parte nostra permane la disponibilità a proseguire nel confronto. Il futuro dei ragazzi che frequentano la scuola e la qualità della vita dei residenti che frequentano il parco credo siano una valida ragione per non interrompere la discussione. Ci auguriamo che il comitato in questi giorni possa rivedere la posizione espressa oggi e risedersi al tavolo".

Richieste invece irricevibili anche per il comitato dei favorevoli alle nuove Besta, che accusano i contrari di aver impedito l’avvio del confronto: “Che il progetto si possa mettere in discussione se ne può parlare e noi siamo disposti al confronto – ribatte il portavoce Daniele De Finis –. Ma se si pone come condizione che la scuola non si deve fare, il tavolo non può partire”.