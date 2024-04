Scuole Besta, oggi incontro comune-comitato e sit-in in piazza

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non finisce la lotta conto il progetto delle Scuole Besta al Parco Don Bosco. Oggi nuova mobilitazione, attraverso un presidio in piazza Maggiore alle ore 17.30 in occasione dell'incontro tra amministrazione comunale e il comitato resistente.

A indirlo il Comitato Besta che denuncia: "La cronaca degli ultimi giorni comincia con un tentativo di sgombero molto violento del parco, seguito da una resistenza incredibile del quartiere, della cittadinanza, che lo ha impedito. Poi, nella notte tra giovedì e venerdì abbiamo avuto l'aggressione poliziesca a un ragazzo liceale con taser e spray al peperoncino, prima che fosse scarcerato senza misure cautelari. Solo dopo tutti questi fatti il sindaco Lepore ha deciso che era il momento di provare la carta del dialogo".

"Crediamo - sottolinea il Comitato - sia importante continuare a difendere il parco Don Bosco, invitiamo le persone a venire al presidio, a frequentare le nostre colazioni e a collaborare alla difesa del parco. Il parco è e rimane aperto sempre e a ogni ora a tutta la cittadinanza. E' questa forza di attaccamento al parco che ha fatto infine arretrare i nostri amministratori che solo dopo mesi si sono trovati a chiedere un dialogo".

Lepore tenta la via del dialogo

Sui disordini al Don Bosco era intervenuto la scorsa settimana anche il sindaco Matteo Lepore, annunciando appunto di voler tentare la via del dialogo per riportare la situazione alla calma. Il sindaco si era detto appunto pronto a promuovere un approccio "di dialogo e democrazia".

La protesta in atto da tre mesi

L’occupazione del giardino era iniziata lo scorso gennaio. Il motivo della protesta è l’abbattimento degli alberi, opera propedeutica per la demolizione delle vecchie Scuole Besta e costruzione del nuovo plesso scolastico, proprio all’interno del Don Bosco.