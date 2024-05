Il Comitato Besta: “Ecco le ragioni per dire no al progetto sul Don Bosco”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si discute ancora sul destino del parco Don Bosco e delle nuove scuole Besta. Dopo la sospensione momentanea del progetto, il Comitato Besta e l’amministrazione si incontreranno nel tentativo di trovare un punto di raccordo. In questi giorni, però, sono seguite alcune dichiarazioni da parte di Palazzo d’Accursio che gli attivisti descrivono come “di segno apparentemente opposto. Prima Daniele Ara, assessore all'Istruzione del Comune, dichiara che ‘ci sono persone che preferiscono venti pioppi che fanno solo della pluma ad una scuola nuova. Ara abbassa il livello della discussione banalizzando il problema con battute da bar”.

La seconda dichiarazione che il Comitato riporta all’interno del comunicato condiviso con la stampa è quella della vicesindaca Clancy, che ha annunciato un investimento di 500mila euro per la ‘riqualificazione’ del parco. “Soldi in più che dimostrano le grosse imperfezioni del progetto nuove Besta? I soldi sul tavolo per comprare il consenso dei cittadini? danni con le nuove Besta e, per compensare, prima di un tavolo partecipativo col sindaco si decide a sorpresa un indennizzo finanziario? Le parole di Clancy sono una risposta alla domanda del Comitato Besta se sia possibile un vero dialogo tra il sindaco e i cittadini o si vuole ridurre l’incontro di lunedì 6 tra il Sindaco e il Comitato Besta a un tavolo da poker?” si chiedono gli attivisti.

“Al modello di ‘riqualificazione’ di Lepore, Clancy, Ara e Laudani, che è fatto di abbattimento di alberi, consumo di suolo e sperpero di soldi pubblici – continua il testo – noi opponiamo una resistenza fatta di pratiche quotidiane e silenziose di vera rigenerazione. Da mesi il Comitato Besta, Legambiente, WWF, Italia nostra, Lipu, decine di associazioni bolognesi, 42 docenti universitari, 120 dipendenti regionali, 4300 firme raccolte fanno le stesse richieste”.

In allegato al comunicato, il Comitato Besta ha diffuso un documento in cui elenca le dieci ragioni per dire ‘no’ al progetto del Comune sul parco Don Bosco. Tra queste c’è ovviamente la tutela del ‘polmone verde’ che il parco rappresenta per il quartiere, oltre alla tutela della biodiversità interna all’area verde. C’è poi, secondo gli attivisti, una contraddizione con la legge regionale sul consumo di suolo, che l’amministrazione non starebbe considerando. Inoltre, il progetto per le nuove scuole Besta viene considerato arretrato, con una ‘visione da scuola del dopoguerra’. “Ecologicamente, economicamente, pedagogicamente e socialmente il progetto delle nuove scuole non ha senso, è uno scandaloso passo indietro. Rigenerare le Besta, come avvenuto con la gemella Scuola Guercino, da poco ristrutturata, è possibile. Basta volerlo” si conclude il documento.