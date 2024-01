Tensioni al parco Don Bosco, due vigili feriti. Il Comitato: "Non credete a chi diffonde falsità"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tensioni ieri in viale Aldo Moro con le proteste all'interno del parco Don Bosco, dove è previsto l'abbattimento di una quarantina di alberi per costruire il nuovo plesso delle scuole medie Besta. E questa mattina alle 6.30 è stato convocato un altro presidio da parte del comitato che si oppone ai cantieri: "Una giornata semplice e tranquilla come la vita - scrivono sui social - Non credete a chi diffonde falsità. Non credete alla chiusa di ogni notizia con le parole dei noti personaggi. Hanno perduto il senso della vergogna".

Due agenti della polizia locale sono rimaste lievemente feriti, così lo scontro si sposta sul piano politico: e l'assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari pensa alle denunce, Fratelli d'Italia solidarizza con gli agenti della municipale ma da' la colpa all'amministrazione comunale.

FDI: Frutto di una scelta operata da Lepore e dai suoi, incomprensibile ai cittadini,

"Comprendiamo che Fratelli d’Italia sia un’ossessione ormai utile a coprire tutte le difficoltà di una Giunta che si è presentata per fare la rivoluzione e invece l'unica rivoluzione che è riuscita a provocare è quella dei cittadini inferociti per scelte del tutto stupide ed ideologiche - scrivono in una nota i consiglieri comunali Stefano Cavedagna, Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Francesco Sassone e Manuela Zuntini - Quanto accaduto stamattina agli agenti che presidiavano l’area delle Besta è infatti frutto di una scelta operata da Lepore e dai suoi, incomprensibile ai cittadini, dannosa e violenta per le alberature. Fratelli d’Italia sarà sempre dalla parte della legalità e delle forze dell'ordine oggi messe duramente alla prova dalle scuole Besta e dalla città 30. Non siamo certo noi che tra le nostre fila abbiamo occupanti abusivi, frequentatori di centri sociali violenti che più di una volta hanno mostrato tutto il loro disprezzo per i servitori dello Stato. Ogni riferimento a Coalizione Civica è puramente voluto, coalizione civica che, mentre votiamo la solidarietà alla Polizia, è uscita dall’aula consiliare".

Pd: L'uso della violenza in qualsiasi contesto è inaccettabile

"Come Partito Democratico di Bologna condanniamo fermamente l’atto di violenza compiuto contro due agenti della Polizia Locale a opera di alcuni esagitati che durante la manifestazione nel parco Don Bosco, hanno fatto irruzione nel cantiere delle nuove scuole Besta - hanno commentato i segretari PD Federica Mazzoni ed Enrico Di Stasi - La nostra solidarietà agli agenti vittime dell’aggressione mentre svolgevano il proprio dovere. Riteniamo che l'uso della violenza in qualsiasi contesto sia inaccettabile e contravvenga ai principi fondamentali di una società democratica.

Il rispetto per le istituzioni e per coloro che lavorano per garantire la sicurezza pubblica, ogni giorno nelle nostre strade come fa la Polizia Locale, è essenziale per il corretto funzionamento della nostra comunità. Incitiamo tutti e tutte a rifuggire dalla violenza e a promuovere il dialogo costruttivo come mezzo per esprimere le proprie opinioni".

"Tutta la mia solidarietà agli agenti della Polizia municipale feriti ai cantieri delle scuole Besta a Bologna. Un atto di violenza inaccettabile che va condannato senza ambiguità", ha scritto sui social il deputato bolognese del Pd Andrea De Maria.

Lega: Body cam agli agenti

"Massima solidarietà agli agenti feriti nel parapiglia con gli ambientalisti delle scuola Besta questa mattina - da parte del consigliere leghista Giulio Venturi - Se questi agenti fossero stati dotati di body cam come sempre chiesto dalla Lega si sarebbe immediatamente risaliti alla verità e gli stessi agenti sarebbero stati tutelati. Oggi non è più possibile rimanere in questo cono d’ombra, è ora che le forze dell’ordine e gli agenti della polizia locale vengano tutelati, saremo sempre contrari alla violenza e dalla parte chi quotidianamente si adopera per il rispetto della legalità. Bene dunque la solidarietà bipartisan ma si agisca sulla prevenzione e sulle dotazioni degli agenti, body cam in primis“.

“Totale solidarietà agli agenti della PL feriti durante la manifestazione sulle scuole Besta - anche dal capogruppo del Carroccio Matteo Di Benedetto - Ogni gesto di violenza è inaccettabile. Totale condanna a questi fatti. Non sono giustificabili. Invitiamo l’amministrazione a dotare la PL degli strumenti necessari ad affrontare in sicurezza il loro lavoro. Con la body cam sarebbero già stati individuati i colpevoli. Con i taser, probabilmente, neanche avrebbe avuto luogo l’atto violento contro gli agenti. Perché la sicurezza dei nostri agenti non è importante per Lepore e per la maggioranza di sinistra? Danno solidarietà ma al contempo non li mettono nelle condizioni di operare in sicurezza”.

Celli, Verdi: Non è giusto utilizzare la forza pubblica o la forza in generale per abbattere degli alberi

"Un saluto agli attivisti ecologisti che stamattina hanno invaso il parco per impedire l'abbattimento di alberi" ha detto il consigliere verde Davide Celli "ritengo non sia giusto utilizzare la forza pubblica o la forza in generale per abbattere degli alberi. Gli alberi sono pur sempre forme viventi e dobbiamo rispettarli".