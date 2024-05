Scuole Besta. Il Comune apre, ma il fronte del No tira dritto: ecco perchè ristrutturare converrebbe

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un compromesso sul piatto, che apre alla possibilità di rivedere (in parte) il progetto, ma senza attendere troppo per trovare un accordo. Così in soldoni la posizione del Comune di Bologna sul progetto delle scuole Besta al parco Don Bosco, contro cui si sono scagliati alcuni cittadini che hanno dato vita al Comitato Besta. All'indice la costruzione di un nuovo plesso scolastico, che contempla la demolizione dell'edificio esistente e di oltre una trentina di alberi. L'ultimo match tra Amministrazione e Comitato ieri, sfociato ancora in una fumata nera. Nessuna intesa raggiunta.

Lepore, questa mattina a margine di un'iniziativa in Città metropolitana, incalza il gruppo di cittadini che si batte a difesa del parco don Bosco, all'interno del quale vedrà la luce il progetto. "Noi ci mettiamo del nostro- sottolinea il sindaco, come riporta l'Agenzia Dire - mettendoci risorse e facendo anche qualche compromesso, ma occorre che dall'altra parte ci sia una disponibilità. Altrimenti la vicenda diventa davvero strumentale. Sembra che alla fine interessi poco il merito, ma molto di più fare una battaglia politica contro l'amministrazione. Io non voglio pensare che sia questo il vero motivo per cui ci sono persone appese agli alberi". Quindi, insiste , "se veramente interessa la questione di merito, cioè fare una scuola, ridurre gli alberi che vengono tagliati e fare un progetto sul parco, noi siamo disposizione. Se invece si vuole parlare d'altro, è chiaro che si stanno prendendo in giro i cittadini e anche il Comune". Il sindaco però confida ancora sul fatto che alla fine "prevalga la ragione e il senso di responsabilità di tutti".

Il compromesso: meno alberi abbattuti e ridurre la sagoma della nuova scuola

Al tavolo di ieri, ricorda, "abbiamo fatto un'apertura sulla possibilità di salvaguardare nuove alberature e ridurre il consumo di suolo. Questo vuol dire eventualmente ridurre la sagoma della scuola e modificare il progetto per quanto si può, perchè l'appalto è già stato commissionato". Lepore ci tiene poi a ribadire che quello delle nuove Besta è una progetto uscito dal "confronto con la dirigenza scolastica, gli insegnanti e i cittadini", frutto di una trentina di incontri in due anni. Poi "per motivi di ordine pubblico abbiamo deciso di sospendere il cantiere. Credo che ora il senso di responsabilità debba prevalere".

Il Comitato Besta, dal canto suo, si dice insoddisfatto dell'incontro e accusa: "L' ipotesi della ristrutturazione non viene mai presa in considerazione. Di fronte ad una paziente, puntuale, organica ed ennesima proposta, più conveniente dal punto di vista energetico, sismico e pedagogico , di ristrutturazione delle attuali scuole Besta, ancora fiore all' occhiello della moderna architettura europea, il sindaco risponde picche".

Come sono e come cambieranno le scuole Besta

Per avallare l'idea di una maggior convenienza nel affrontare un restyling, il Comitato presenta un'analisi a firma di ex docenti, presidi, e progettisti. "Il Comune di Bologna - riassume la missiva - prevede di spendere 30 milioni di euro per la sostituzione di 2 scuole medie, Besta e Dozza, costruite tra il 1978 e il 1983, scuole pubblicate nei manuali di edilizia scolastica e nelle maggiori riviste di architettura, visitate da numerose delegazioni da tutta Italia e dall’estero, sia per la qualità architettonica e l’organizzazione dello spazio, che per le sperimentazioni didattiche di avanguardia che hanno potuto svolgervi, in particolare nei primi 20 anni di attività. Scuole progettate per potere accogliere nel tempo le possibili organizzazioni di una scuola futura, in rinnovamento. Queste scuole, quasi uguali tra loro, sono costituite ciascuna di: 2 plessi per 12 classi, 300 alunni ciascuno, che possono avere una autonomia: ognuna ha un proprio ingresso e le proprie dotazioni di spazi, vi è una palestra doppia, spogliatoi e uffici-insegnanti-biblioteca, nella parte centrale comune. In tutto (per 600 alunni) 24 aule normali, 10 aule speciali-laboratori-artistica--musica-informatica- altro...e proiezioni-auditorium. Le aule speciali sono finalizzate ad attività integrative e/o curriculari a seconda delle esigenze. Inoltre, adiacente a ciascuna aula e aula speciale, ci sono un “atelier” esterno e uno interno, per attività collegate alle esigenze della programmazione didattica e alle esigenze individuali e collettive degli studenti. Le finestre hanno i doppi vetri e i coperti una buona coibentazione".

Si pensa di demolirle per ottenere cosa? Si chiedono i firmatari della lettera, aggiungendo: "Quello che si può capire dal progetto presentato, l’8 giugno 2022, delle nuove scuole Besta, è che sono previste 18 classi e 450 alunni, quindi 6 classi e 150 alunni in meno rispetto alla scuola attuale, ma con gli stessi metri quadri di Superficie Utile Lorda (SUL), circa 5.000. Nel nuovo progetto ci sono 18 aule normali, 9 Laboratori, 1 biblioteca, 8 spazi per attività integrative separati dalle aule, difficilmente controllabili dall’insegnante e che necessitano quindi di personale in più, 1 sala mensa, 1 auditorium, 1 palestra e spogliatoi. Di nuovo aule separate e collegate da corridoi. E’ questo che si intende per “scuola innovativa”, per scuola del futuro? Un particolare colpisce: tutte le aule sono disegnate con una porta di accesso di fronte alla cattedra, e davanti a questa, in file, tutti i banchi, in una concezione ormai superata di lezione frontale; sulla destra degli alunni le finestre, da cui proviene la luce: è per ragazzi tutti mancini?"

La proposta del Comitato che punta sul restyling per risparmiare denari e alberi

"Hanno convinto gli abitanti con l’argomento che, se invece avessero ristrutturato la scuola esistente, avrebbero dovuto spostare i bambini altrove per tutto il tempo dei lavori, con grande disagio per i genitori, e che così, invece, avrebbero poi avuto una scuola tutta nuova. Contemporaneamente, alla scuola media Guercino, costruita nel 1980 e identica alla scuola Besta, già adeguata dal punto di vista sismico, sono in corso lavori di efficientamento energetico con riqualificazione dell’involucro .

Il lavoro viene svolto in due tempi, perché non si è pensato di prevedere gli stessi interventi nelle scuole Besta?

Si spenderebbero € 12.370.237 in meno rispetto all’investimento previsto per i lavori alla scuola Besta (€ 15.600.000).

I lavori richiederebbero molto meno tempo e non sarebbe necessario devastare dei parchi. Una piccola parte di questi finanziamenti risparmiati potrebbe essere utilizzata per dotare le due scuole di pannelli solari, da inserire sui coperti superiori non utilizzabili dai ragazzi, 1421 mq, con impianti da 280 KWh in ciascuna scuola. Tutto il resto dei finanziamenti potrebbe essere meglio utilizzato per adeguare dal punto di vista sismico, energetico e anche pedagogico tutti gli altri edifici scolastici, in particolare quelli costruiti prima degli anni ’70 (prima e dopo la guerra) che, tranne qualche caso, non sembra siano stati presi in

considerazione, come le scuole Marconi, Cappelletti, Giordani, Viscardi, Casaralta, Bombicci, XXI Aprile, Raffaello Sanzio, Garibaldi, Jean Piaget, e molti altri. In linea di massima si tratta sempre di edifici energivori, incapaci di reggere sollecitazioni sismiche. Inoltre sono di tipo tradizionale aula- corridoio, quasi tutti collocati su aree non solo sottodimensionate ma spesso esposte all'inquinamento acustico e ambientale.

E siamo così sicuri che, valutando in particolare le scuole Besta, il cui nuovo progetto è stato presentato, dal punto di vista del risparmio energetico alla fine il bilancio sia positivo? Si è pensato a quanto sia minore l’impatto ambientale della riqualificazione dell’edificio esistente rispetto alla sua demolizione? In aggiunta, si è pensato all’impatto ambientale relativo alla costruzione del nuovo edificio, considerando sia l’edificio in sé, sia la demolizione di quello esistente, sia la CO2 che non sarà più assorbita a causa della distruzione del parco al posto del quale sarà costruita?", chiosano.