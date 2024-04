Scuole Besta, in corso lo sgombero del parco Don Bosco | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Al parco Don Bosco, alle prime luci della mattina, sono arrivati carabinieri e polizia in tenuta antisommossa per sgomberare gli attivisti che da diverse settimane occupano il giardino. Il motivo dell’occupazione è l’abbattimento di alcune decine di alberi, opera propedeutica per la demolizione delle vecchie Scuole Besta e costruzione del nuovo plesso scolastico, proprio all’interno del Don Bosco.

L’occupazione del giardino era iniziata lo scorso gennaio e lo sgombero di questa mattina è l’ennesima prova muscolare del braccio di ferro tra attivisti per l’ambiente e Comune di Bologna. Già a gennaio, e poi a marzo, c'erano stati momenti di tensione tra occupanti e forze dell'ordine. Al momento sono circa un centinaio gli attivisti presenti al Don Bosco, accorsi già dalle prime ore della mattina per tentare di bloccare lo sgombero in atto.

Aggiornamento ore 9.40

La polizia ha liberato una parte del parco respingendo gli occupanti per permettere lo scarico delle transenne da parte degli operai, che hanno delimitato la prima area in cui cominceranno il cantiere di costruzione della nuova scuola e il conseguente taglio degli alberi.

Aggiornamento ore 10.00

Ci sono stati momenti di tensione tra forze dell'ordine e manifestanti, e si sono registrati scontri, ma per ora non ci sono feriti.

(notizia in aggiornamento)