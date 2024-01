Scuole Besta, transenne al parco: "Chi oggi non risponde tra qualche mese ci chiede il voto"

"Questa mattina assistiamo increduli al transennamento del parco da parte degli operai". Lo scrive in una nota il Comitato Scuole Besta che da mesi ha messo in atto la mobilitazione per chiedere la riqualificazione delle scuole e salvaguardare il parco Don Bosco, in viale Aldo Moro.

"Negli ultimi mesi del 2023 abbiamo rivolto appelli e scritto lettere aperte alla segretaria del PD On. Elly Schlein, al presidente della Regione Stefano Bonaccini, alla presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti. Silenzio assordante - scrive il comitato - Anche la richiesta di incontro inviata alla vicesindaca e assessora all'ambiente Emily Clancy sembra caduta nel vuoto. Da una parte i nostri rappresentanti nelle istituzioni dichiarano di volere riavvicinarsi ai cittadini, dall'altra non si preoccupano neanche di rispondere a un comitato che rappresenta migliaia di persone che hanno sottoscritto una petizione rivolta al Comune di Bologna. Chi oggi non risponde sicuramente tra qualche mese avrà l'ardire di chiederci il voto e magari si stupirà di fronte all'alto astensionismo.

Noi continuiamo a pensare che la nostra voce conti, pensiamo che la partecipazione e il dialogo siano gli unici strumenti per rendere sana una democrazia".

Il progetto, approvato a ottobre, prevede la demolizione dell'edificio attuale con "cercando di prevedere il minore abbattimento di alberi possibili. Il progetto dovrà tenere conto della demolizione della scuola attuale, prevedendo una rigenerazione dell’area verde, che dovrà prevedere nuove alberature in adeguata proporzione rispetto alle essenze arboree abbattute".

Per iil comitato che ha organizzato diverese manifestazioni 'contro', l'amministrazione comunale vorrebbe in parte sacrificare il parco Don Bosco "un fondamentale polmone verde - ricco di bellezza e biodiversità - in un quartiere fortemente urbanizzato. Che senso di comunità potrà mai esserci se per tante persone prevale la sensazione di subire scelte imposte dall'alto? Scelte che non tengono conto dell'aggravarsi dell'emergenza climatica e ambientale. Consapevolezza e sensibilità si diffondono rapidamente tra la popolazione e l'ascolto dovrebbe essere il primo compito di chi vuole governare nell'interesse della collettività" attacca "Quelle transenne sono un macigno sul terreno del confronto tra politica e cittadini. Noi non ci arrendiamo e organizzeremo oggi stesso un nuovo presidio e alle ore 13.00 un'assemblea aperta alla stampa. Difendere gli alberi, il suolo e la fauna significa difendere il diritto alla salute e a un futuro migliore per l'intera città di Bologna".

Lega: "Sinistra sedicente ambientalista"

"l 2024 per il parco Don Bosco inizia con l’installazione di recensioni propedeutiche a delimitare l’area dei lavori per le nuove scuole Besta - scrive in una nota il capogruppo della Lega in Comune, Matteo Di Benedetto - A nulla sono valse le tante manifestazioni dei cittadini, a cui abbiamo preso parte, le interrogazioni e gli interventi in consiglio comunale. La maggioranza di sinistra sedicente ambientalista prosegue con la scelta di abbattere decine di alberi sani, per spostare di pochi metri una scuola il cui edificio, che Lepore e soci vogliono abbattere, ha un significativo valore artistico e culturale. Bologna sta per perdere un edificio rilevante dal punto di vista architettonico e un’ampia area verde e sana, il tutto solo per poter dichiarare di aver investito milioni euro per una scuola - che in realtà già abbiamo. L’obiettivo è dichiarare di essere i primi della classe, non esserlo. A fare le spese di questa fame da copertina di Lepore e dei suoi sono i bolognesi e il verde chiediamo. Chiediamo un sussulto di buonsenso a questa maggioranza: fermatevi finché siete in tempo”.