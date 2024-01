Clicca qui per iscriverti al canale Whatsapp di BolognaToday

Transenne rovesciate e cittadini incatenati agli alberi. Un'altra giornata di tensione e proteste all'interno del parco Don Bosco in viale Aldo Moro, dove è previsto l'abbattimento di una quarantina di alberi per costruire il nuovo plesso delle scuole medie Besta. Nella mattina la squadra di operai ha transennato completamente l'area verde per dare di fatto il via ai cantieri.

Il comitato cittadino insorge

Non si è fatta però attendere la reazione dei cittadini del "comitato Besta", che si batte contro il progetto e già più volte ha dato vita a manifestazioni non violente per impedire l'avvio dei lavori. Allertati dalla presenza delle transenne, i membri del comitato sono scesi nel parco e hanno superato la recinzione per raggiungere l'area verde. Alcuni di loro si sono incatenati agli alberi sotto gli occhi degli agenti della Polizia Locale che stavano presidiando il cantiere.

Tensione tra collettivi e polizia locale

In mattinata il comitato è stato raggiunto dal consigliere Davide Celli, a cui è stato impedito di entrare nel parco, e alcuni collettivi solidali. Questi ultimi hanno forzato il blocco formato da transenne e polizia locale e hanno occupato un'area del Don Bosco con casse e striscioni. Durante i momenti di tensione due agenti sono rimasti feriti con delle contusioni e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale.

Simone Borsari: "Superato ogni limite"

"Oggi è stato superato un limite che va al di là del semplice e legittimo dissenso. Impedire un cantiere con la violenza è inaccettabile". Da Palazzo d'Accursio arriva dura la condanna da parte dell'assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari dei fatti al parco Don Bosco. "Noi stiamo mettendo in opera una scuola, un servizio pubblico ed educativo all'interno di un parco che riqualificheremo", dice l'assessore, che difende il progetto: "Il taglio degli alberi non è indiscriminato ma è mirato perché poi verranno messi a dimora più alberi di quelli che veranno tagliati". E tira dritto: "Il progetto andrà avanti, anche perché è stato votato democraticamente dall'amministrazione e condiviso con la comunità scolastica".

