Scuola, altri 8 positivi al covid nel bolognese: tutti sintomatici, c'è anche un nido

Sono stati riscontrati ieri, 8 ottobre, altri otto casi di positività al coronavirus e notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ausl di Bologna. Sono riconducibili, come fa sapere Asul, a 8 studenti, tutti sintomatici, che frequentano altrettanti istituti scolastici a Bologna, Calderino, Casalecchio di Reno, Rastignano e San Lazzaro di Savena.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid degli 8 istituti scolastici coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente).

Positivi nelle scuole del comune di Bologna

I casi sono stati riscontrati all’Istituto Belluzzi Fioravanti a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 2 ottobre, al Pier Crescenti Pacinotti Sirani a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 1 ottobre, alla Scuola Secondaria di 1° grado “Malpighi Villa Revedin” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 2 ottobre, alla Scuola Primaria “2 Agosto” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 25 settembre, dove si era già verificato un caso

Positivi nelle scuole della provincia di Bologna

I casi sono stati riscontrati alla scuola dell’Infanzia Amola di Calderino-Monte San Pietro, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 30 settembre, al nido Don Fornasini a Casalecchio di Reno, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 2 ottobre, alla Scuola Secondaria di 1° grado Margherita Hack a Rastignano, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 2 ottobre, alla Scuola Secondaria di 1° Grado “Gianni Rodari” a San Lazzaro di Savena, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 1 ottobre.

Nella giornata del 7 ottobre altri casi di covid nelle scuole aveva riguardato 6 studenti e due docenti.

Attivata la procedura per la presa in carico dei soggetti positivi e dei contatti stretti.

Focolai nel bolognese

Un focolaio è stato rilevato in un centro di assistenza per disabili di San lazzaro di Savena. dove al momento i positivi al covid sono 21, tra ospiti e operatori/volontari. In via precauzionale, tutti gli ospiti sono statimessi in isolamento fiduciario.

Bollettino Covid di oggi, 9 ottobre

In provincia di Bologna sono 29 i nuovi casi: 20 sintomatici, di cui 10 considerati sporadici e 10 da focolai (familiari e per frequenza di luoghi pubblici); nessun caso risulta importato dall’estero mentre 3 risultano importati da regioni italiane (Marche e Lombardia). Dei 9 asintomatici, 8 sono sporadici e uno è stato inserito in focolai (amicali). 2 casi risultano importati dall'estero (Francia e Marocco) mentre un caso risulta importato da una regione italiana (Puglia).

