Scuole Carracci, dopo 11 anni partono i lavori per il nuovo edificio

Sono partiti i lavori per la costruzione delle nuove scuole Carracci di via Felice Battaglia. La notizia dell'imminenza dei lavori era già circolata a dicembre, ma ora le ruspe si sono fatte avanti nell'area, dove fino al 2019 sorgeva ancora il vecchio edificio.

I lavori -si prevede- andranno avanti almeno fino alla metà del 2023, per poi aprire nell'anno scolastico seguente. "Sembra quasi un sogno… invece non lo è" commenta a caldo la consigliera di quartiere Ilaria Gamberini, diffondendo la foto delle ruspe al lavoro sul gruppo del comitato che negli anni si è battuto per incalzare l'amministrazione sulla progressione dei lavori.

Ricostruzione scuole Carracci: Iter infinito per 10 anni

Particolarmente tortuoso è stato il percorso delle scuole medie, chiuse dal 2010 per una inagibilità strutturale che ne metteva in pericolo la stabiiltà. Le prime stime parlavano di demolizione e ricostruzione entro il 2017, ma poi una serie di lungaggini burocratiche e stop & go hanno dilatato i tempi, fino ad arrivare al bando di gara assegnato solo nel 2019 con il nuovo progetto. A regime la struttura dovrebbe arrivare a ospitare circa 400 alunni.