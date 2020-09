Covid, 3 studenti positivi a Castello D’Argile e a Bologna: coinvolte 49 persone

Sono tre i casi di covid, uno a Castello D’Argile e due a Bologna, che ieri, 20 settembre, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ausl di Bologna.

Si tratta di studenti, sintomatici, frequentanti, a Castello D’Argile una scuola media e a Bologna una scuola primaria.

Per il primo caso, frequentante la secondaria di primo grado “A.Gessi” a Castello D’Argile, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 16 settembre. Mentre per il secondo caso, frequentante la scuola primaria “Don Minzoni” a Bologna, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 15 settembre. Il terzo caso è stato notificato oggi, 21 settembre. Sintomatico, frequenta la scuola primaria Luigi Zamboni a Bologna. L’ultimo giorno di scuola è stato il 15 settembre.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei due Istituti coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente). Attualmente sono 49 i soggetti coinvolti, tra studenti e docenti, (28 alla scuola media Gessi e 21 alla scuola primaria Don Minzoni) a cui si aggiungono circa 25 soggetti coinvolti della scuola primaria Luigi Zamboni.

Tra il 18 e il 20 settembre erano stati resi noti i casi alle Guido Reni e al liceo Fermi e ai licei Righi, Laura Bassi e Minghetti). La Ausl fa sapere che i tamponi alle 140 persone coinvolte, tra docenti e studenti, sono risultati negativi.