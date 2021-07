Nuovi spazi per le scuole spostate in Fiera: cantieri estivi per oltre 12 milioni

Interventi in tutte le scuole e più spazi esterni e in altre sedi per le tre scuole spostate in Fiera . Ecco tutti i lavori in programma

Si cercano soluzioni per l'inizio del nuovo anno scolastico, in particolare per gli studenti delle tre scuole approntate negli spazi della Fiera, per la necessità di maggior distanziamento ed evitare i contagi da covid.

La Città metropolitana ha stanziato 12,5 milioni di euro, in attesa della conclusione degli investimenti strutturali in corso, che porteranno nel giro di pochi anni alla realizzazione di nuove scuole e ampliamenti di strutture esistenti, per un aumento complessivo di aule per oltre 2000 spazi/studente aggiuntivi.

Nel frattempo si sono conclusi gli accordi che hanno visto impegnati in questi giorni il consigliere metropolitano alla Scuola Daniele Ruscigno, i tecnici di Palazzo Malvezzi, e le dirigenti degli istituti Sabin, Minghetti e Pacinotti, oltre alla preziosa collaborazione del Comune di Bologna e del Quartiere Porto/Saragozza.

"Sono mesi di importanti lavori, per consentire il rientro a settembre dei quasi 40mila studenti delle scuole secondarie di tutta la città metropolitana – dichiara Daniele Ruscigno - nell'auspicio che possano arrivare gli attesi provvedimenti finali che consentano lo svolgimento in presenza dei percorsi didattici di tutte le scuole.

Questo anno sarà ancora di transizione verso il completamento degli investimenti strutturali fatti e in corso, oltre 100 milioni di euro in questi ultimi cinque anni, che permetteranno di soddisfare l'esigenza di nuovi spazi. Un sentito ringraziamento a tutte le dirigenti e i dirigenti delle scuole per come hanno gestito le grandi difficoltà di questo ultimo anno".

Le scuole coinvolte

Per il liceo Sabin saranno installate 12 aule in bioedilizia nell’area esterna

Per il liceo Minghetti verranno messi a disposizione 10 spazi in via Ca’ Selvatica, in locali di proprietà del Comune di Bologna

Per l’Istituto Pacinotti/Piercrescenzi/Sirani oltre a 5 nuovi spazi in via Saragozza, grazie alla convenzione in via di definizione con il Comune di Bologna, saranno disponibili circa altri 10 spazi in via Capramozza.

Lavori per 12,5 milioni di euro

Sono in corso anche lavori per un totale di oltre 12,5 milioni di euro. Su 32 istituti superiori metropolitani, gli edifici su cui si concentrano maggiormente gli interventi estivi riguardano:

il Liceo Laura Bassi, per il miglioramento sismico nella sede di via Sant’Isaia

l’IIS Belluzzi-Fioravanti per efficientamento energetico e manutenzione straordinaria di un’ala e della palestra e per il rifacimento delle pavimentazioni esterne e insonorizzazione aule.

l'Istituto Aldini Valeriani sarà oggetto del rifacimento di pavimentazioni danneggiate e lavori di ridistribuzione spazi,

l’Aldrovandi Rubbiani di interventi di rifacimento dei servizi igienici

Lavori di adeguamento antincendio nell’autorimessa interrata al Liceo Copernico

lavori di rifacimento dei servizi igienici al Liceo Fermi.

Liceo Galvani e il Liceo Arcangeli lavori di miglioramento sismico, sostituzione infissi e adeguamento aule

al Manfredi Tanari sono previsti lavori di rifacimento del coperto

al Liceo Righi si prevedono interventi per adeguamento antincendio e nella succursale di via Tolmino nuovi moduli prefabbricati da utilizzare come aule

Interventi di miglioramento sismico anche al Liceo Sabin, all’IIS Alberghetti e all’IIS Montessori-Da Vinci

all’IIS Paolini Cassiano e al Rambaldi Valeriani di Imola sono previsti lavori di rifacimento del pavimento delle palestre.

allo Scappi di Castel San Pietro Terme sono in corso lavori di rifacimento della pavimentazione e dell’impiantistica della cucina

al Leonardo da Vinci e all’Istituto Salvemini di Casalecchio sono in corso le attività per l'installazione di moduli in bioedilizia da utilizzare come aule, in attesa dell'avvio dei lavori di ampliamento

all'IIS professionale Fantini è in corso il rifacimento del pavimento degradato della palestra. Sono poi previsti ulteriori interventi di rifacimento di servizi igienici e il potenziamento di alcuni servizi in alcuni istituti di montagna.

Foto archivio