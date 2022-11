Disagi Motorizzazione, le scuole guida: "Sedute esami patente -70%. Comparto in sofferenza"

"1.500 esami al mese anziché 5.000". La a Bologna Today arriva da Stefano Galletti, Segretario Provinciale UNASCA Bologna - Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica. Lo abbiamo contattato per avere conferma delle segnalazioni (numerose) pervenute alla nostra redazione in merito a tempi lunghi e ai disagi riscontrati alla Motorizzazione civile di Bologna per effettuare revisioni, ottenere permessi internazionali e sostenere gli esami per la patente di guida.

"Gli uffici di riferimento per le scuole guida sono chiusi - spiega Galletti - in pratica non è più possibile accedere agli sportelli dedicati a noi utenti professionali, inviamo tante mail e segnalazioni, è molto complicato ormai stabilire una relazione con il personale. Appoggiamo le pratiche nelle cassette e per le più complesse ci vuole tempo e pazienza. Per quanto riguarda invece l'utenza privata, mi risulta che vengano dati appuntamenti a due mesi" come dimostra anche la simulazione effettuata da Bologna Today.

Ma cosa alla base di tanto caos? "La mancanza di personale, non solo a Bologna, ma in tutte le MCTC, non vengono rimpiazzate le persone che vanno in pensione, ma anche di organizzazione" ipotizza Galletti "il disagio è ampiamente noto anche a livello nazionale", tradotto, non è un problema solo di via dell'Industrua "da fiore all'occhiello del nord-est, siamo diventati il comparto più in sofferenza".

Come si spiega? "Il sistema Motorizzazioni era già in crisi prima della pandemia, poi il covid ha fato la spallata definitiva a una organizzazione assolutamente inadeguata" continua il segretario provinciale".

Caos esame della patente

"Si sono sovrapposte le scadenze del periodo post covid con quelle dei 6 mesi previsti per sottoporsi all'esame di teoria, dopo la presentazione della domanda. Da dicembre fino a marzo 2023 non ci verrà concesso un numero sufficiente di sessioni - sottolinea Galletti - su base statistica, ce ne assegnano poco meno del 30%, in pratica 1.500 esami al mese anziché 5.000". Il legislatore ora ha previsto una proroga a un anno per sostenere l'esame di guida: "Hanno quindi allungato il foglio rosa di altri sei mesi, ciononostante non si riescono a soddisfare le necessità dei cittadini che potrebbero avere due possibilità di esame, ma a malapena ne sostengono uno", osserva Galletti "se queste scadenza saltano, è necessario ripresentare la domanda e ripartono altri sei mesi, oltre a fare nuovamente i versamenti. E' come se il pronto soccorso non garantisse il servizio".

"La maggior parte degli esami di guida, inoltre vegono fatti in regime di straordinario presso le autoscuole e noi paghiamo cospicue spese di trasferta per il personale".

"Non si riesce a fare neanche un corretto percorso educativo - aggiunge il segretario Unasca - soprattutto per le guide, perchè noi prepariamo i ragazzi, loro investono, vengono a lezione e quando sono pronti spesso non possono sostenere l'esame".

Quali soluzioni possibili? Nel caso specifico di Bologna "vi sono due aule poco capienti per gli esami della patente e il personale è scarso. Oltre ad assumere più persone - osserva Galletti - con un minimo di risorse si potrebbe ripristinare la terza aula dismessa e calendarizzare un numero maggiore di sedute".

Il segretario Unasca Stefano Galletti