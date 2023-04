Scurezza, il prefetto: "Presto nuova videosorveglianza" | VIDEO

Un nuovo 'patto' sulla sicurezza locale firmato alla presenza del Prefetto e delle forze dell'ordine: "I cittadini oggi mi fermano anche per strada, perché stiamo facendo calare il senso di insicurezza percepito. Bologna ha problemi, per la grande presenza di studenti e anche di 'malamovida', ma nel complesso è una città molto sicura o sicura, se paragonata ad altre" a livello nazionale e non, ha detto il prefetto Attilio Visconti alla platea di Confcommercio.

Ascom, parla di "3.500 posti di lavoro regolari mancati ogni anno a causa dell'evasione" fiscale e chiede maggiore presenza del poliziotto o del carabiniere 'di quartiere' come un aumento della videosorveglianza e l'aggiornamento delle telecamere più datate.

Visconti parte della visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in città, lo scorso gennaio per firmare un accordo col sindaco Matteo Lepore, e assicura che sta incidendo eccome la campagna dei controlli "ad alto impatto" degli ultimi mesi, in centro storico, in Bolognina, al Pilastro, nelle zone della movida e degli studenti: "Riconosco l'impegno del Comune, che a febbraio ha stanziato un milione di euro per la nuova videosorveglianza, contribuendo al finanziamento del ministero dell'Interno da mezzo milione. Dal prossimo mese - confida Visconti - avremo l'inizio dei lavori", che si spera siano terminati in estate.

Da gennaio, inoltre, sono stati sequestrati 800.000 prodotti contraffatti, con 103 denunce. Solo sul made in Italy contraffatto, sono stati sequestrati 550.000 pezzi, con 80 denunce e 33 multe.

Il prefetto dunque rassicura i commercianti ("Ho garantito l'impegno costante, mio e del mio ufficio, a trattare tutti questi temi dentro al Comitato per l'ordine pubblico locale per rendere ancora più incisive le nostre azioni") e tra l'altro spiega che diverse telecamere di vecchia generazione verranno sostituite da quelle nuove, mentre anche a Bologna saranno sperimentate le videocamere portatili, collegabili tramite wi-fi, per "concentrarsi e spostarsi più velocemente tra le aree a rischio" degrado. Il prefetto apre poi sugli agenti di quartiere, visto che nell'ambito di "alto impatto" il poliziotto della Bolognina sta dando già "buoni risultati". (dire)