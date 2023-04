Nuova sede Anpi alla Camera del Lavoro: inaugurazione il giorno della Liberazione di Bologna

Nuova sezione ANPI all’interno della sede di via Marconi. L’inaugurazione si svolgerà venerdì 21 aprile, anniversario della Liberazione della città di Bologna, presso la Camera del Lavoro territoriale. Al civico 67/2, saranno presenti la Presidente dell’ANPI Provinciale Anna Cocchi e il Segretario Generale della Camera del Lavoro Michele Bulgarelli.

La Sezione sarà intitolata a Ernesto Cevenini, operaio, licenziato per rappresaglia politica dalla fabbrica Maccaferri il 23 agosto 1954.

"Ernesto fu uno dei tanti che qui a Bologna furono licenziati per rappresaglia fra il 1949 ed il 1966. Le ragioni del licenziamento erano sempre le stesse: insubordinazione, lettura di giornali sovversivi, iscrizione alla CGIL, introduzione in fabbrica di materiale di propaganda sindacale o politica - si legge nella nota - Ernesto intraprese un’instancabile attività di collegamento con i tanti licenziati per rappresaglia in tutto il Paese (più di duemila solo a Bologna) perché l’ingiustizia subita fosse sanata. La lunga lotta dell’Associazione dei Licenziati per Rappresaglia, sostenuta con convinzione dalla CGIL ed anche dai Parlamentari della sinistra, trovò un primo sbocco positivo nella Legge 36 del 1974, la quale riconobbe il danno subito dai licenziati per ingiusta causa e ne decretò il risarcimento. Per tutta la sua vita Ernesto ha continuato a lavorare perché la memoria di quei fatti non venisse perduta; è andato nelle scuole, nei centri sociali, nei luoghi di lavoro, ha raccolto le memorie dirette dei protagonisti. Oggi il Fondo dei Licenziati per Rappresaglia Politica e Sindacale di Bologna è parte del patrimonio dell’Archivio della Camera del Lavoro di Bologna".

La nuova sezione Anpi

Avrà il compito di raccogliere adesioni per l’Associazione partigiani tra funzionari, delegate e delegati, attiviste ed attivisti della CGIL e si affianca alle esperienze di sezioni Anpi già presenti nelle aziende (la più recente quella di Unipol) e alle assemblee che in questi giorni si stanno svolgendo nei luoghi di lavoro per richiamare l’attenzione delle lavoratrici e dei lavoratori sulle radici antifasciste della nostra Costituzione.