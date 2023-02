Seggovia Corno alle Scale, Europa Verde: "No strumentalizzazione disabili per giustificare un'opera sbagliata"

Europa Verde torna sulla questione Seggiovia al Corno alle scale, ribadendo la contrarietà all'opera. "Apprendiamo con rammarico che, mentre è in corso un procedimento al Tar a seguito del ricorso presentato da diverse associazioni ambientaliste, la Regione Emilia-Romagna stanzia altri 760.000 euro per la nuova seggiovia della stazione sciistica del Corno alle Scale. In Regione la capogruppo di Europa Verde Silvia Zamboni aveva già interrogato la Giunta in merito alla decisione di non sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, una decisione che come Verdi non condividiamo perché il progetto implica anche nuovi interventi e non solo l’ammodernamento dell’esistente".

"Il riscaldamento globale e gli effetti che ha sul clima, come ad esempio le precipitazioni nevose sempre più scarse, dovrebbero consigliare di non insistere sul turismo sciistico".

"Aggiungiamo che ci sembra irriguardosa la motivazione addotta dal sindaco di Lizzano Sergio Polmonari che il nuovo impianto consentirà di portare i disabili dalla Polla al Lago Scaffaiolo, quando è noto che l’associazione FISH Emilia Emilia-Romagna ha pubblicamente chiesto di non strumentalizzare “le esigenze di accessibilità delle persone disabili per giustificare un intervento che avrebbe un fortissimo impatto ambientale a fronte di un vantaggio praticamente inesistente”.

"Europa Verde sollecita a lavorare con le comunità locali per promuovere un modello economico durevole per l'Appennino che punti sulla diversificazione dell’offerta turistica e sul miglioramento dei servizi, investendo in trasporto pubblico, sanità, banda larga, agricoltura e zootecnia di piccola scala e artigianato di montagna".