Nuova seggiovia al Corno: parte raccolta fondi per il ricorso al Consiglio di Stato

Una manifestazione al Corno già questo sabato e una nuova raccolta fondi per tentare la rivincita al Consiglio di stato. Non si arrendono le associazioni ambientaliste e i comitati che si battono contro la costruzione della nuova seggiovia del Corno alle Scale. Dopo la sconfitta al Tar dell'Emilia-Romagna, che a maggio ha respinto il ricorso per stoppare l'opera in quanto non supportata da valutazione di impatto ambientale, il fronte del 'no' conta di mettere insieme 10.000 euro per sostenere le stesse ragioni in sede di appello.

Per questo è in programma una cena di autofinanziamento (il 20 ottobre alla Cucina Popolare Saffi) e soprattutto una nuova raccolta fondi, dopo quella di due anni fa che portò un budget di oltre 15.000 euro per affrontare la battaglia al Tar. E' lo stesso comitato "Un altro Appennino è possibile" a fornire gli ultimi aggiornamenti, a partire dai lavori già eseguiti a settembre per la rimozione dello skilift "Cupolino".

La rimozione dello skilift "non è per noi una buona notizia- fa sapere il comitato- perché costituisce il primo passo concreto del progetto che osteggiamo ormai da sette anni. Per il momento, comunque, i lavori per la nuova seggiovia non sono stati assegnati e non sono state indette le relative gare". E' certo invece, però, "che partirà la costruzione di un tapis roulant coperto, nella zona del campo scuola: un altro impianto inutile e impattante che ha ottenuto tutti i permessi necessari".

Infine, la sezione toscana del comitato anti-seggiovia "ha notificato una lettera di diffida alla Provincia di Pistoia, alla Regione Toscana e ai comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Ciutigliano, firmata in particolare da vari circoli e gruppi locali del Cai, di Italia Nostra, del Wwf, di Legambiente e del Touring Club Italiano, per invitare formalmente queste amministrazioni "alla verifica e al rispetto della normativa vigente, nonché al corretto uso del denaro pubblico", come scrive "Un altro Appennino è possibile", sempre in merito al progetto di funivia Doganaccia-Scaffaiolo.