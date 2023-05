Seggiovia Corno, ok del Tar: respinto il ricorso

Ricorso respinto al Tar, e la nuova seggiovia del corno ora è un passo più concreta. Il tribunale aministrativo regionale non ha accolto quanto sostenuto dagli ambientalisti, e cioè che sarebbe servita una nuova valutazione di impatto ambientale prima di cominciare i lavori, dato che il progetto prevede delle aggiunte al percorso originario e quindi irentrerebbe nella categoria delle nuove opere. Nel merito già il Tar si era pronunciato, ma poi il COnsiglio di stato aveva fatto ripetere il procrdimento.

Ora la nuova sentenza. Il Tar ha in sostanza accolto la linea difensiva della Regione Emilia-Romaghna e del Comune di Lizzano: l'impianto previsto "non può dunque dirsi ai sensi della sopra richiamata normativa 'nuovo' bensì 'modifica o estensione di impianto già esistente'", come si legge in un passaggio della sentenza: la Via, quindi non è necessaria. Peraltro la seggiovia del progetto "insiste nel medesimo comprensorio sciistico (stessa località) ed il tracciato coincide almeno in parte con quello esistente, se si eccettua la necessità di una pista di collegamento mediante battitura di neve in discesa di circa 70 mt. il cui impatto ambientale", scrivono ancora i giudici, "appare invero trascurabile".

Le reazioni: esultano tutti, dalla Lega alla Regione

Festeggia la Lega. "Notizia di ora, le istanze degli ambientalisti sono state rigettate... Si procede con l'impianto del Corno alle Scale", afferma il portavoce bolognese del Carroccio Giulio Venturi. "Il bando per l'assegnazione dei lavori è già pronto, la centrale di committenza si era portata avanti- sottolinea- questa è una fantastica notizia per tutto il territorio dell'Alta Valle del Reno, finalmente ci sarà quel nuovo slancio che tutti auspicavamo da tempo".

Dello stesso tono le dichiarazioni dell'assessore regionale a Infrastrutture, Turismo e Commercio, Andrea Corsini. "Siamo soddisfatti per la sentenza del Tar che ha ribadito il buon operato della Regione. Come avevamo più volte ribadito in tutte le sedi, la seggiovia del Corno alla Scale è un'opera necessaria per rendere la struttura più moderna e sicura. Ed è un impianto compatibile con tutte le esigenze di tutela ambientale previste dall'accordo di programma siglato con il ministero".

"Da diversi anni -rivela Loreno Rossi, direttore di Confesercenti Bologna- assieme ai commercianti e agli operatori turistici del Corno alle Scale, portiamo avanti la battaglia per la realizzazione di questi nuovi impianti di riammodernamento in uno dei poli di sport invernali e di turismo estivo più prestigiosi di tutto l'Appennino italiano. Con i colleghi delle Confesercenti della città toscane più volte siamo andati a Lizzano in Belvedere e a Vidiciatico per sostenere il loro lavoro e non tradire le aspettative su un miglioramento degli impianti che potesse far diventare più attrattive le vacanze, in inverno come in estate, al Corno alle Scale".

Su Facebook, l'amministrazione del Comune dell'Appennino annunci il verdetto del Tar sui ricorsi contro la realizzazione della seggiovia Polla-Lago Scaffaiolo in sostituzione dell'attuale seggiovia direttissima del lago e del cupolino, e parla di "sentenza positiva sui progetti per la realizzazione dell'opera". Dunque, avanti: ora, "e con il grande sostegno e impegno della nostra Regione Emilia-Romagna, si procederà quanto prima con l'esecuzione", assicura il Comune via social.