Distrugge un semaforo e scappa: la Polizia Locale cerca il conducente di un mezzo pesante

L'automobilista non si è fermato dopo l'impatto

Ha distrutto un semaforo alla guida di un mezzo pesante e non si è fermato. E' successo oggi pomeriggio a Castenaso, all'intersezione tra via Cà dell'Orbo e via Frullo.

Da quanto si apprende alla guida del mezzo pesante ci sarebbe stato un uomo che, secondo alcuni testimoni, avrebbe proseguito dritto per la sua strada nonostante l'impatto.

Immediatamente alcuni automobilisti hanno lanciato l'allarme e sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha coadiuvato il traffico, rilevando quanto accaduto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l'impianto semaforico.

La Polizia Locale, raccolte le varie testimonianze è ora alla ricerca dell'automobilista che ha causato l'ingente danno. Indagini sono in corso.