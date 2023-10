Sentiero dei Bregoli: Figliuolo ringrazia per l'invito, ma niente soldi

Niente da fare: il Sentiero dei Bregoli non rientra negli interventi di massima urgenza previsti nel piano di ricostruzione post alluvione. A sentenziarlo, ancora una volta, è lo stesso Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione. Il generale, come scrive Il Resto del Carlino, ha risposto e ringraziato la Pro Loco di Casalecchio che lo aveva invitato alla consueta camminata di Pasquetta, ma nel frattempo ha confermato la risposta negativa alla richiesta di fondi. Il percorso, che da Casalecchio di Reno arriva fino a San Luca, nell’alluvione dello scorso maggio ha subito frane e smottamenti per un totale di 200mila euro di danni. Casalecchio, però, non è rientrato nella lista dei territori alluvionati e nel bilancio del Comune, per ora, soldi per il sentiero non ce ne sono.

Il Sentiero dei Bregoli

Famoso già in epoca medievale, il Sentiero dei Bregoli collega Casalecchio di Reno al santuario di San Luca. Secondo Alberto Menarini, “andèr za pr i Brègguel” era la passeggiata, romantica e solitaria, tradizionale per i fidanzati desiderosi di solitudine, per cui la frase sottendeva “andare ad amoreggiare”. Ma ci andavano pure i ragazzi in comitiva come le famigliole attrezzate per i pic-nic. Al di fuori del lunedì di Pasqua, dove si registrava il pienone di presenze, era un programma domenicale consueto “andèr a San Locca a pi, po za pr i brègguel, e indrì in vapurèn” (la vecchia tramvia Bologna - Vignola). E se si avevano un po’ di soldi in tasca, si poteva “andare al Lido di Casalecchio per del pesce fritto del Reno e un bicchiere di birra Ronzani, che non te lo negava nessuno”.