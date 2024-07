Senza tetto, come chiedere aiuto a Bologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un posto dove dormire, mangiare o trascorrere la notte? Le persone senza dimora o in forte stato di emarginazione posso accedere ai servizi cittadini, inoltre, dal 1° luglio 2024 è attivo un canale diretto per coloro che vogliono segnalare persone senza dimora in strada attraverso un modulo. Le segnalazioni saranno prese in carico da ASP Città di Bologna in connessione con gli educatori che operano in strada.

A Bologna i senza dimora hanno il medico

Da Bologna qualche anno è partito un progetto di legge del tutto innovativo: in Emilia-Romagna i senza fissa dimora hanno diritto al medico di base. A luglio del 2021 in Regione è stato approvato all’unanimità il progetto di legge presentato dall'allora consigliere regionale PD, Antonio Mumolo, ora parlamentare europeo. Il 26 giugno, inoltre, la proposta di legge made in viale Aldo Moro per riconoscere il diritto delle persone senza dimora ad avere l'assistenza sanitaria e un medico di base è stata approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati.

Il caso Piazza Grande e Avvocato di strada

Tra le tante realtà fortuntamente che offrono aiuto e supporto alle persone senzatetto, religiose e laiche, è attiva da oltre 20 anni, la cooperativa sociale Piazza Grande che si occupa di marginalità sociale e persone senza dimora. Negli anni sono nati il Servizio Mobile di Sostegno, che offre un primo aiuto alle persone che vivono in strada, il Servizio Bassa Soglia, che si occupa della prima accoglienza, l’Help Center, lo sportello rivolto a chi transita da Bologna, senza vincoli di residenza. E poi ancora il Centro di Accoglienza Rostom e il progetto Aria, di seconda accoglienza per richiedenti asilo.

Una esperienza iniziata nel 1993 con il giornale Piazza Grande: il primo giornale di strada italiano scritto, redatto e diffuso da persone senza dimora, che iniziavano percorsi di recupero.

Attualmente sono impegnati nel progetto di Housing First per adulti affiancato da Tutti a casa, rivolto alle famiglie. Entrambi prevedono l’inserimento di chi è in emergenza abitativa all’interno di appartamenti reperiti e gestiti dalla cooperativa, con contratti di locazione a canone concordato. La sede è in via Stalingrado 97/2 (tel. 051 587 8120).

Il progetto “Avvocato di strada”, realizzato per la prima volta nell’ambito dell’Associazione Amici di Piazza Grande, nasce a Bologna alla fine del 2000, con l’obiettivo di tutelare i diritti delle persone senza dimora. All’attività degli sportelli partecipano avvocati che forniscono gratuitamente consulenza e assistenza legale ai cittadini privi di dimora, oltre a volontari che si occupano della segreteria e della conduzione dell’ufficio. Altri avvocati, inoltre, danno la loro disponibilità a patrocinare gratuitamente uno o due casi l’anno riguardanti persone senza fissa dimora.

Dal 2003 ogni anno Avvocato di strada realizza il “Dove andare per…….”, la guida di Bologna per le persone senza dimora, che fornisce indicazioni utili su dove andare per nutrirsi, vestirsi, lavarsi, dormire, curarsi, trovare un lavoro e, naturalmente, per avere consulenza e assistenza legale. La sede e in via Malcontenti 3 a Bologna (tel. 051 227143).

Durante il Piano freddo (dal 1° dicembre al 31 marzo) gli operatori del Servizio Help center lavorano in modalità mobile per intercettare le persone che vivono in strada. Per chi ha bisogno di aiuto o desidera richiedere informazioni, rivolgersi direttamente agli operatori in strada oppure mandare un'email a: instrada@piazzagrande.it

Dove andare a Bologna

Il Servizio sociale a bassa soglia (Ssbs): offre una presa in carico specialistica a persone in condizioni di grave marginalità, senza punti di riferimento e risorse. Si occupa di persone che conducono "vita di strada": persone senza dimora, che hanno una condizione di estrema povertà e/o prive di reti affettive e familiari. Possono accedervi: Persone maggiorenni senza dimora, temporaneamente presenti sul territorio e non residenti a Bologna

Persone maggiorenni con residenza fittizia in via Tuccella o residenza nei Centri di accoglienza (dormitori e altre strutture di accoglienza per senza dimora) Per informazioni sulle richieste di iscrizione anagrafica in via Tuccella (via territorialmente non esistente del Comune di Bologna) occorre contattare l'Ufficio anagrafe centrale: tel 051 219 34 39 - email: UfficioAttiMigratori@Comune.Bologna.it - PEC: attimigratori@pec.comune.bologna. La consegna delle domande di iscrizione nella via Tuccella è possibile solo su appuntamento. Il Servizio sociale a bassa soglia può attivare diverse modalità di intervento e varie tipologie di prestazioni: informazioni e orientamento sul sistema dei servizi per le persone senza dimora

accesso a dormitori e strutture di accoglienza e ad altri servizi per le persone che vivono in strada (docce, mense, laboratori di comunità)

accesso a progetti di più lungo periodo, per le persone residenti, per aiutarle a uscire dalla condizione di emarginazione e disagio

contatto con gli eventuali comuni di residenza delle persone senza dimora per condividere i progetti che potranno svolgersi sul territorio bolognese o altrove Come accedere: di persona - se si è in carico al servizio direttamente su appuntamento chimando il numero 0512196350 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16) o via mail a sbs@sbsbo.it.

- se non si è già in carico al servizio rivolgersi all'Help center. Gli operatori di help center valuteranno i tuoi bisogni e ti daranno un appuntamento con il Servizio sociale. Le persone senza dimora in cerca di un posto dove passare la notte possono recarsi nei centri di accoglienza del Comune, gestiti da Asp città di Bologna.

Possono accedere tutte le persone italiane e straniere anche non residenti, di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Durante il Piano freddo - attivo dal 1° dicembre al 31 marzo - possono accedere ai centri anche gli stranieri senza permesso di soggiorno.

I centri di accoglienza (dormitori):

Centro di accoglienza notturno a bassa soglia Casa Willy, via Pallavicini 12, Bologna. Rivolto a uomini e donne tra i 18 e i 65 anni, che si trovano in condizione di grave disagio sociale

Centro di accoglienza Rostom, via Pallavicini 12, Bologna. Rivolto a uomini e donne tra i 18 e i 65 anni, in situazione di grave difficoltà sociale e socio-sanitaria (persone con problemi sanitari, persone che hanno subito violenza, persone con condizioni psico-fisiche incompatibili con la vita di strada)

Centro di accoglienza Beltrame, via don Paolo Serra Zanetti 2, Bologna. Rivolto a uomini e donne tra i 18 e i 65 anni, che si trovano in condizione di grave disagio sociale

Centro di accoglienza Rifugio notturno, via del Gomito 22/2, Bologna. Rivolto a uomini e donne tra i 18 e i 65 anni, che si trovano in condizione di grave disagio sociale. La struttura dispone anche di una zona attrezzata all'accoglienza dei cani di proprietà degli ospiti

Centro di accoglienza Madre Teresa di Calcutta, viale Felsina 68. Rivolto esclusivamente a donne tra i 18 e i 65 anni, che si trovano in condizione di grave disagio sociale

tra i 18 e i 65 anni, che si trovano in condizione di grave disagio sociale Rifugio notturno Massimo Zaccarelli, via del Lazzaretto 15, Bologna. Rivolto esclusivamente uomini tra i 18 e i 65 anni, con un percorso di autonomia lavorativa già avviato

Condominio Scalo, via dello Scalo 23, Bologna. Rivolto a uomini e donne adulti e anziani che hanno necessità di percorsi di accoglienza specifici (ad esempio coppie, persone omosessuali o transessuali, persone uscite dal carcere,...)

Vis, via Campana 3, Bologna. Rivolto a uomini e donne tra i 18 e i 65 anni, che si trovano in condizione di grave disagio sociale

Piano freddo: dal 1° dicembre al 31 marzo il Comune di Bologna attiva il Piano freddo, con cui vengono messi a disposizione ulteriori posti letto in modo da offrire riparo a tutte le persone in difficoltà. Nelle giornate più fredde tutte le strutture rimangono aperte 24 ore su 24 per dare ospitalità anche durante il giorno.

Help center

È un servizio rivolto a persone in condizioni di marginalità e di grave esclusione sociale. È composto dallo Sportello help center di via Albani 2/2, che offre informazioni e orientamento tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio, e da una Unità mobile, che attraverso un monitoraggio in strada previene e limita i rischi e i danni correlati alla grave esclusione sociale delle persone che dimorano abitualmente in strada, ovvero persone senza dimora o in situazione di grave disagio sociale e abitativo o che rientrano nelle “fasce fragili” (migranti, donne in difficoltà, con dipendenze patologiche, etc...)

Cosa offre:

Orientamento e informazione sui servizi del territorio anche della rete del privato sociale (mense, parrocchie, prgetti ad hoc, etc...)

Accesso a posti letto nei dormitori e agli altri servizi per le persone che vivono in strada (docce pubbliche, laboratori diurni per senza dimora)

Raccordo e accesso al Servizio sociale a bassa soglia nei casi in cui è necessaria una presa in carico del servizio sociale.

Servizi di prevenzione e riduzione del danno per le persone che vivono in strada (distribuzione di bevande calde e coperte, attivazione dei servizi sanitari, ecc.)

Come accedere:

Telefono 051 0562810 dal lunedì dal venerdì dalle 15 alle 18 e sabato, domenica e festivi dalle 15.30 alle 18

Di persona: Via Albani 2/2, Bologna, da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.00

Per tutta la durata del Piano freddo (1° dicembre - 31 marzo) lo sportello Help Center è chiuso al pubblico ed è operativo solo in modalità mobile.

Gli operatori lavoreranno in strada in questi orari:

dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18,

sabato, domenica e festivi dalle 15.30 alle 18.

3737566997 numero di telefono dell'unità mobile in caso di Piano Freddo

Servizio docce: servizio pubblico per la fruizione di docce e lavaggio abiti, ad accesso libero e diretto, in via del Lazzaretto 15, Bologna (martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 12.00 - lunedì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00)

L'unità di strada

È un Servizio di accoglienza e orientamento rivolto a persone che fanno vita di strada e presentano dipendenze patologiche.

Il Servizio dispone di uno sportello situato in Via de' Carracci 59, e di una unità mobile; entrambi utilizzano la metodologia della riduzione del danno per intercettare le persone che presentano problemi connessi al consumo di sostenze psicoattive.



Cosa offre:

Orientamento ai servizi di prevenzione da sostanze psicoattive

Servi di prevenzione e riduzione del danno per le persone che vivono in strada (distribuzione di bevande calde e coperte, attivazione di servizi sanitari, scambio materiali sanitari, etc...)

è possibile accedere alla sede del servizio sia direttamente che su appuntamento.

L'unità mobile a piedi e su ruote è presente in strada per raggiungere i luoghi di maggior presenza della popolazione interessata.



Si trova in via dè Carracci 59, 40129 Bologna (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00)