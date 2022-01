Entra in ospedale senza Green Pass: scatta la denuncia

E' arrivato fino al nono piano, prima di venire fermato prima dal personale e poi dai carabinieri. Così un 50enne ieri nel tardo pomeriggio è stato bloccato, dopo avere con un espediente eluso la sorveglianza al controllo del Green pass, per recarsi poi dentro il nosocomio e vedere un parente.

L'uomo al controllo avrebbe inizialmente fatto vedere una placca riconducibile a una forza dell'ordine straniera non meglio specificata, sostenendo di essere un carabiniere e di fatto sottraendosi precipitosamente alla verifica del Green pass. I carabinieri, chiamati subito dopo l'accaduto, hanno però intercettato il soggetto al nono piano, mentre lo stesso era in procinto entrare in un reparto per degenza, e lo hanno riaccompagnato alla porta.

Per lui, che è stato trovato anche con un mini coltello nello zaino, si è proceduto -dopo gli accertamenti- con una denuncia a piede libero per minacce aggravate e porto abusivo di armi.