Senza patente né assicurazione: motociclista fermato dal sistema alert elettronico

Senza assicurazione e senza patente, mai conseguita, un motociclista è stato fermato a San lazzaro dopo che l'alert del sistema elettonico di lettura targhe è scattato perché sprovvisto di assicurazione.

All'uomo, già multato tre giorni prima dalle forze di polizia perché senza patente, è stato sequestrato e confiscato il veicolo, come comunica la Polizia Locale di San Lazzaro.

