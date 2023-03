Senzatetto trovato morto in una tenda: "Era seguito, non voleva stare in dormitorio"

Come ogni settimana gli operatori dell'unità di strada della cooperativa Piazza Grande sono arrivati alla sua tenda, in una zona boschiva dietro a Villa Pallavicini, a Borgo Panigale. Lo avrebbero trovato lì, come sempre, e gli avrebbero portato generi di conforto e umanità. A 56 anni la vita in strada pesa, ma non lui non voleva vivere in una struttura e così si è spento tragicamente e in solitudine: è stato trovato privo di sensi e neppure l'intervento dei sanitari del 118 a quel punto lo ha potuto salvare. Probailmente colto da un malore.

La presidente della cooperativa Piazza Grande Ilaria Avoni ha fatto sapere che l'uomo era conosciuto e seguito, che aveva rifiutato un tetto condiviso e che non era affetto da particolari patologie. Fra l'altro non è trascorso molto tempo da un altro tragico lutto, quello del senzatetto 75enne trovato senza vita poco prima di Natale in via San Felice.

Come vi sentite in un momento come questo? "C'è sempre quel terribile misto fra rabbia e frustrazione. - spiega Avoni - Ci dobbiamo dire e dobbiamo ricordarci che essendo la parte di un sistema più grande, possiamo costruire come associazione solo un pezzettino di dignità e se non teniamo in mente questa cosa prevale il senso di colpa, che però è ingiusto. Non è difficile immaginare come si sentano gli operatori che quella sera, così come facevano ogni settimana, sono andati dove sapevano di trovare questa persona. Vogliamo e dobbiamo usare questa situazione come stimolo: è l'unico modo".

Come è andata esattamente?

"L'unità di strada di Piazza Grande ogni settimana si recava presso la tenda nella quale lui era solito dormire e lì lo trovava. L'altra sera però, quest'uomo che tutti conoscevano e che era seguito anche dal Quartiere, non era cosciente ed è subito stato chiamato il 118. Purtroppo non c'è stato nulla da fare".

Così come è stato fatto per Mario in via San Felice, pensate a una commemorazione o a un gesto particolare per ricordarlo?

"Ci stiamo ragionando e stiamo pensando a un momento di riflessione che non sia una mera commemorazione, ma un'azione che riguardi tutta la città".

E a proposito di Mario, il clochard trovato senza vita solo e al freddo su una panchina del centro, a distanza di pochi mesi eccoci davanti a un altro lutto...

"Questi due tragici episodi non sono il sintomo di un'emergenza e lo sappiamo anche per un confronto con altre città come Milano e Roma. Un rapporto recente della fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora) ci dice che se una persona vive in media fino agli 81 anni, chi vive per strada arriva mediamente a compierne 40: un dato che ci spiega chiaramente quanto la strada diminuisca drasticamente la durata della vita. Il tema vero è quello dell'accesso ai servizi e la consapevolezza che molte persone senza dimora non vogliono entrare in una struttura e vivere in condivisione. L'obiettivo è provare a offrire a tutti una condizione più accettabile e dignitosa, ma gli ostacoli sono tanti".

E purtroppo in pochi mesi, è la seconda persona senzatetto a morire da sola per strada. Proprio pochi giorni prima di Natale infatti è stato trovato senza vita sulla "sua" panchina un uomo di 75 anni, Mario. Per non dimenticarlo, proprio su quella panchina è stata posta una cornice a forma di casa mentre la tragedia veniva definita "Uno schiaffo che ci ha messi di fronte alla morte".