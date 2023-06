Presunti abusi, sequestrato il cantiere della villa di Vacchi in Costa Smeralda

Sotto sequestro il cantiere della nuova villa dell’imprenditore Gian Luca Vacchi in costruzione sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, in Costa Smeralda. La Procura di Tempio Pausania ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo di quanto è stato costruito dalla ditta incaricata, l'impresa Filigheddu Costruzioni di Arzachena. Lo ha anticipato L’Unione Sarda. Il Corpo forestale si è presentato ieri nel cantieri e ha messo i sigilli alla struttura in costruzione, bloccando così i lavori per la realizzazione del progetto: una mega villa del valore complessivo di 15 milioni di euro, di 1.200 metri quadrati più altri mille di terrazze, con un campo da padel, discoteca, due lodge con suite e 15 camere.

L'ordinanza del Comune di Arzachena

"Abbiamo preso atto del sequestro. Leggeremo le carte e faremo quanto necessario per dimostrare che si tratta di questioni di tipo formale, del tutto prive di rilevanza penale e che gli interventi eseguiti non hanno mai danneggiato o messo in pericolo l'ambiente o la tutela del territorio", fanno sapere gli avvocati Gino Bottiglioni e Gian Comita Ragnedda, difensori di Vacchi. A marzo l’ufficio tecnico del Comune di Arzachena aveva emesso un’ordinanza di demolizione e ripristino di alcune aree del cantiere ritenute abusive e in eccesso rispetto alle cubature edificabili autorizzate. Il nome di Vacchi era già finito in un fascicolo di inchiesta per presunti abusi edilizi aperto dal procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, nel marzo scorso. Anche in quella occasione i difensori dell'imprenditore avevano sostenuto come non vi fosse "alcun abuso edilizio e che l'edificio è conforme a quanto autorizzato".