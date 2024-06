Oltre 13mila tonnellate di stoffe prodotte in Cina che non hanno pagato l'Iva, sequestri per quasi 7 milioni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Oltre 13mila tonnellate di stoffe prodotte in Cina e destinate alle fabbriche della zona di Prato, arrivate e stoccate all’Interporto di Bologna, per le quali però non è stata pagata l’Iva per oltre 13 milioni di euro. È questo lo schema finito al centro dell’indagine della Guardia di Finanza di Bologna, che ha dato esecuzione a provvedimenti di perquisizione e sequestro, adottati dal gip su proposta degli uffici di Bologna della Procura Europea Eppo. Le attività hanno visto impegnati circa 20 finanzieri e una unità cinofila con un cane anti-valuta.

Nell’indagine risultano attualmente indagate 10 persone fisiche per presunte violazioni della legge 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti oltre a cinque persone giuridiche.

Sequestri per oltre 6 milioni

Il provvedimento di sequestro preventivo adottato dal Tribunale felsineo riguarda beni per quasi 7 milioni di euro. I reati ipotizzati sono quelli di contrabbando, falso ideologico, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Nell’aprile scorso le Fiamme Gialle avevano già messo a segno un’operazione analoga nei confronti di una società di spedizione a cui era contestata l’evasione dell’Iva all’importazione di tessuti di fabbricazione cinese, attuata a seguito della fittizia attestazione del deposito della merce importata presso un deposito Iva all’interno dell’Interporto. Il primo sequestro preventivo era stato di 7,3 milioni.

L’analisi di pc e conti correnti

I successivi approfondimenti, si sono concentrati su 40 tra pc, smartphones e tablet, estratti conto bancari, fatture e bollette doganali e hanno consentito di portare alla luce le responsabilità in capo a quattro dei maggiori importatori delle merci, ponendo in evidenza il loro ruolo all’interno del sistema fraudolento sopra indicato relativo alla falsa attestazione di ingresso della merce nel deposito Iva, in tal modo evitando di pagare l’Iva dovuta al momento dell’importazione e che si contesta illecitamente non pagata anche nella successiva commercializzazione della merce da parte degli importatori.