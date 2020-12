Raffica di sequestri di farmaci al Marconi, il comandante GdF: "Azioni su voli sensibili per individuare i corrieri"

In tempo di pandemia, nonostante la diminuzione di voli e passeggeri, all'aeroporto Guglielmo Marconi sono stati 16 gli interventi del Comando Provinciale Bologna della Guardia di Finanza, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno portato al sequestro di oltre 300 kg di farmaci e cosmetici illegali e la denuncia dei responsabili.

Gli ultimi proprio in questi giorni: in quattro distinte operazioni sono stati trovati nelle valige dei passeggeri oltre 100 kg di medicinali contraffatti. Le attività mirate hanno lo scopo di prevenire le introduzioni di finti medicinali anti-covid e in previsione anche dei "futuribili tentavi di contraffazione dei vaccini" fanno sapere le Fiamme Gialle.

Ne parliamo con il Comandante del secondo Nucleo operativo GdF aeroporto “G.Marconi”, Alessandro Santangelo.

Nonostante dall'inizio della pandemia i voli e i passeggeri siano diminuiti, non si fermano i sequestri....

"Sì, in effetti sono stati effettuati 16 interventi in materia di sicurezza prodotti che hanno portato al sequestro di oltre 300 kg di farmaci e cosmetici illegali e la denuncia dei responsabili all’Autorità Giudiziaria. Vengono perlopiù rinvenuti e sequestrati medicinali potenzianti e creme e lozioni sbiancanti per la pelle".

"Durante il corso dell’anno il Comando Provinciale di Bologna "predispone 'Piani di Azione' mirati a contrastare l’illegale importazione di tali prodotti, che vengono poi sviluppati con specifiche attività di analisi dei cosiddetti 'voli sensibili', volti ad individuare i potenziali corrieri nonché di prevenire o evitare la diffusione di prodotti aventi specialità medicinali quali i vaccini anti-covid ed eventuali contraffazioni".

Quali sono i canali di distribuzione?

"Sono spesso destinati all’uso all’interno delle comunità africane in genere (Ghana, Nigeria, Sudan), sebbene non si escludano ulteriori canali di smercio/utilizzo".

"I farmaci - aggiunge il comandante - vengono esaminati dall’Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Frontiera del Ministero della Salute la cui Direzione dell’unità territoriale è affidata al Dott. Antonio Lepore, il cui Ufficio effettua una classificazione dei prodotti in base alle caratteristiche di sostanze farmacologicamente attive ad azione antibiotica, anti infiammatoria, cortisonica, lassativa, per la disfunzione erettile, integratori, creme cosmetiche e coloranti, tutti farmaci aventi principi attivi vietati in Italia e a causa dell’eccessivo quantitativo trasportato e il divieto di introduzione sul territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni dell’AIFA, vengono sottoposti a sequestro".

Cosa rischia chi trasporta farmaci illegali?

"Ai sensi della normativa vigente art. 55 c. 1 del D.Lvo 219/2006 le violazioni sono punibili ex art. 147 del medesimo decreto che prevede il sequestro e la denuncia penale".