Souvenir proibiti, sequestrati in aeroporto coralli in via d'estinzione

Tre passeggeri di nazionalità slovena, in arrivo dalla Repubblica Dominicana, sono stati fermati con coralli in via d'estinzione all'aeroporto di Bologna. Ne sono stati sequestrati sette, appartenenti all'ordine "Scleractinia spp": nascosti tra gli effetti personali dei passeggeri, erano privi di documentazione e dei certificati d'importazione Cites richiesti dalla normativa internazionale (multe da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000, oltre alla confisca). I controlli doganali sono stati eseguiti dai militari della Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.