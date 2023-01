Maxi sequestro a pregiudicato, il Questore: "Attaccando i beni, si indebolisce" | VIDEO

"Lo Stato preleva il patrimonio illecitamente acquisito dal privato per restituirlo alla collettività". Il Questore di Bologna, Isabella Fusiello, ricorda una frase del giudice Giovanni Falcone per sintetizzare l’esecuzione del provvedimento, ai sensi della normativa antimafia, ai danni di Ciro Cuomo, 64enne, pregiudicato, eseguito in collaborazione con la Guardia di Finanza all'alba di oggi, 19 gennaio.

La proposta della misura parte da Fusiello: "E' possibile quando vi è una disparità tra il patrimonio e quanto legalmente percepito. Attaccando i beni, la persona si indebolisce sia agli occhi della società che della organizzazione. Chi vive di illeciti, e sa di dover passare un certo periodo in carcere, ma non gradisce le misure patrimoniali", osserva il Questore. Si tratta quindi di una misura di prevenzione che prescinde dalla commissione di un reato "un provvedimento che ha anche un significato sociale, lo Stato e le Istituzioni ci sono", rimarca Fusiello.

Via case e denaro

Tra i beni sequestrati, oltre all'appartamento nel quale risiede, in via Saffi, anche un'abitazione di pregio in Costa Smeralda e contanti per circa mezzo milione di euro.

Indagini su 25 anni di "attività"

Avrebbe quindi le ali spuntate Ciro Cuomo, oggi uomo libero. Oltre ai reati accumulati come riciclaggio, bancarotta, usura, estorsione, per citarne alcuni, ritenuto dagli inquirenti "soggetto pericoloso", Cuomo è considerato quindi anche un "evasore seriale".

Non manca nulla al quadro ricostruito dagli investigatori in 25 anni di "attività", comprese le cosiddette "teste di legno", quattro persone, tra familiari e cerchia di conoscenti che avrebbero agito da prestanome, sulle quali proseguono gli accertamenti: "Sottraendo il patrimonio, il margine di manovra e quasi azzerato - ha dichiarato il generale delle Fiamme Gialle, Carlo Levanti - ma l'attività continua - per ora quindi si è provveduto ad eseguire il sequestro cautelare - per ottenere l'acquisizione definitiva è necessario concludere il provvedimento e arrivare alla confisca".

Chi è l'indagato

Nato a Bologna, è nipote di Gerardo, ovvero, il “re delle bionde”, indagato più volte per contrabbando di sigarette, Ciro Cuomo avrebbe esercitato un certo "controllo" sulla zona di via Saffi, dove vive. Al suo attivo ha anche la spendita di monete false.

Nel 2021 è stato arrestato per bancarotta fraudolenta. In quell'occasione venne disposto il sequestro preventivo di vari bar e ristoranti a lui riconducibili, secondo gli investigatori.