Dai domiciliari alla Dozza: trasferisce denaro per evitare il sequestro|VIDEO

Finisce in carcere uno degli indagati, già sottoposto agli arresti domiciliari, nell’ambito dell’operazione “Ragnatela”, che a fine ottobre aveva portato alla scoperta di un sistema di gestione illecita di una casa di riposo ad Alto Reno Terme con misure cautelari personali e reali eseguite dai militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri di Bologna.

"Una consorteria criminale", come l'hanno definita gli inquirenti, che, alla fine del 2015, è subentrata nella gestione di una società - titolare di una casa di riposo - in stato di dissesto economico-finanziario, ciò - secondo gli investigatori - al fine di distrarre gli asset societari, composti dall’azienda e dall’immobile adibito a struttura residenziale, del valore di oltre 7,5 milioni di euro.

L'indagat era già destinatario di un sequestro preventivo diretto e “per equivalente”, fino a di 2 milioni di euro, per i reati di associazione per delinquere, estorsione (aggravata dal cd. “metodo mafioso”), bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e per operazioni dolose, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, emissione di fatture per operazioni inesistenti, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

I successivi sviluppi dell’operazione hanno fatto emergere che durante la detenzione domiciliare, ha continuato con le attività illecite trasferendo oltre 65 mila euro da una società a lui riconducibile in favore di una terza impresa, nel tentativo di sottrarle al sequestro preventivo in atto.

Il G.I.P. del Tribunale di Bologna - Dott. Alberto ZIROLDI, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nella persona del P.M. - Dott. Roberto CERONI, ha quindi disposto l’applicazione della misura di massimo rigore ritenendola “la sola idonea a contrastare efficacemente le esigenze cautelari”.