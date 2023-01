Sequestro Cuomo, Libera: "Nuovo capitolo per via Saffi, nessuno pronuncia il suo nome"

"Per via Saffi, oggi, inizia un nuovo capitolo". Lo ha detto Andrea Giagnorio, referente di Libera Bologna dopo il sequestro di beni per oltre un milione di euro riconducibili a Ciro Cuomo, ai sensi della normativa antimafia ed eseguito ieri mattina dai finanzieri del Comando provinciale di Bologna e dalla Divisione anticrimine della Polizia.

"Nei mesi e anni passati - osserva Giagnorio - in via Saffi abbiamo visto un clima di paura e di omertà legato alla presenza di Cuomo, anche dopo l'operazione di giugno 2021 che lo vede accusato di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori e atti persecutori".

Quindi l'operazione di ieri "apre nuove possibilità: da una parte c'è l'importanza della misura per rallentare e bloccare le attività illecite, dall'altra l'importanza di una rete tra cittadine, associazioni e istituzioni per tenere alta l'attenzione sulle presenza criminali e sui segnali che possiamo e dobbiamo saper leggere nella nostra città, a partire da questa via e da questa zona, in cui auspichiamo si possano aprire possibilità di riutilizzo sociale dei beni sequestrati". Giagnorio, infine, ringrazia "le forze di polizia per il prezioso lavoro che svolgono e per la loro disponibilità al dialogo costante per costruire insieme una comunità libera da illegalità e mafie".

Un anno fa, Libera lanciava nuovamente l'allarme su via Saffi, dopo alcuni incendi dolosi: "Alcuni cittadini sospettano che dietro ci sia Ciro Cuomo, titolare di alcune attività. Ha diversi precedenti e nel giugno 2021 è stato arrestato perché accusato di aver commesso altri reati. Il figlio Danilo è stato arrestato a novembre in un'operazione antidroga", scrivevano in una articolo sulla testata Lavialibera, firmato da Sofia Nardacchione e dallo stesso Giagnorio.

"A prima vista una via tranquilla"

"A prima vista è una via tranquilla ma, come in ogni altra strada, anche qua le voci girano e riguardano soprattutto una persona: Ciro Cuomo, che vive in una villetta con piscina che dà proprio su via Saffi. Un personaggio a cui sono riconducibili diversi bar e attività e di cui, nella strada, si fa fatica a fare il nome - scrivevamo - La tranquillità della via, però, non è costante. Nell’estate del 2016 il dehors del Bar Lunik, piccolo locale a poche centinaia di metri dall’inizio di via Saffi, è stato incendiato più volte, sempre di notte. Due anni dopo, nel 2018, ad andare a fuoco sono state due macchine, a due settimane di distanza, parcheggiate nello stesso luogo: un cortile interno poco distante da uno dei ristoranti riconducibili a Ciro Cuomo. A distanza di anni dagli incendi però, molti degli abitanti e dei commercianti della via fanno ancora fatica a parlare chiaramente dei fatti: 'Le macchine sono state incendiate perché i condomini non avevano dato il permesso di mettere la canna fumaria del locale nel loro cortile', racconta chi si ricorda bene degli incendi. Ma nessuno fa il nome di Ciro Cuomo, a cui apparteneva l’attività".

Via case e denaro

Tra i beni sequestrati, oltre all'appartamento nel quale risiede, in via Saffi, anche un'abitazione di pregio in Costa Smeralda e contanti per circa mezzo milione di euro.

Indagini su 25 anni di "attività"

Avrebbe quindi le ali spuntate Ciro Cuomo, oggi uomo libero. Oltre ai reati accumulati come riciclaggio, bancarotta, usura, estorsione, per citarne alcuni, ritenuto dagli inquirenti "soggetto pericoloso", Cuomo è considerato quindi anche un "evasore seriale".

Non manca nulla al quadro ricostruito dagli investigatori in 25 anni di "attività", comprese le cosiddette "teste di legno", quattro persone, tra familiari e cerchia di conoscenti che avrebbero agito da prestanome, sulle quali proseguono gli accertamenti.

Chi è l'indagato

Nato a Bologna, è nipote di Gerardo, ovvero, il “re delle bionde”, indagato più volte per contrabbando di sigarette, Ciro Cuomo avrebbe esercitato un certo "controllo" sulla zona di via Saffi, dove vive. Al suo attivo ha anche la spendita di monete false.

Nel 2021 è stato arrestato per bancarotta fraudolenta. In quell'occasione venne disposto il sequestro preventivo di vari bar e ristoranti a lui riconducibili, secondo gli investigatori.