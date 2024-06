11mila cosmetici e farmaci illegali sequestrati al Marconi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

11 passeggeri denunciati e 500 chili di prodotti sequestrati nei giorni scorsi dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Guglielmo Marconi.

Si tratta di 11mila cosmetici e farmaci illegali, antibiotici e antidolorifici, nelle valige dei passeggeri di nazionalità nigeriana, afghana, guineana, maliana, ghanese e cinese sottoposti a controllo e in arrivo dai rispettivi paesi d’origine, tutti deferiti alla Procura della Repubblica ai sensi dei D.lgs. 204/2015 e D.lgs. 219/2006.

"L’attività rientra nel quadro di un più ampio piano di intensificazione dei controlli in

materia di sicurezza prodotti - spiegano Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - in virtù del protocollo d’intesa siglato il 03 aprile 2023, al fine di preservare il mercato dalla diffusione di merce non conforme agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale ed europea e, quindi, potenzialmente pericolosa e nociva per la salute dei cittadini".

Un altro maxi sequestro era stato effettuato a metà aprile: oltre duemila antibiotici, antidolorifici e cosmetici illegali, per un peso complessivo di circa 70 kg di prodotti. Due passeggeri, un ghanese e un nigeriano avevano tentato di nascondere nelle loro valigie i prodotti sprovvisti dell’autorizzazione.