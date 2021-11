Migliaia di farmaci senza autorizzazione: maxi sequesto in aeroporto

4000 pezzi tra antibiotici, antiinfiammatori, cortisonici e creme cosmetiche, sprovvisti di idonea certificazione medico sanitaria e delle prescritte autorizzazioni ministeriali. Questo hanno trovato i funzionari della Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza nel bagaglio di un cittadino di nazionalità ghanese in arrivo all'aeroporto Marconi di Bologna. Dopo gli accertamenti di rito, la merce è stata sequestrata e il soggetto denunciato per importazione non autorizzata di farmaci e cosmetici.