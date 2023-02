11mila "falsi di lusso" pronti per la vendita: maxi sequestro della GdF | VIDEO

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno sequestrato 11mila capi di abbigliamento contraffatti, i cosiddetti “falsi di lusso”, o trovati nel capannone di uno spedizioniere bolognese.

Il sequestro, a opera del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, arriva dopo un'indagine nell’ambito del contrasto ai traffici illeciti e ha consentito di individuare la merce sospetta all’interno di uno dei colli arrivati presso l’hub di spedizione.

All’esito dei primi accertamenti, con la collaborazione dello spedizioniere, estraneo ai fatti, è stata accertata la contraffazione dei marchi riportati sui prodotti, riconducibili ale note griffe “Fendi”, “Gucci”, “Dolce & Gabbana”, “Balenciaga” e “Moncler”, ovvero migliaia di capi d’abbigliamento e accessori: "La vendita avrebbe consentito ricavi per decine di migliaia di euro" fanno sapere le Fiamme Gialle "sono in corso ulteriori approfondimenti con la finalità di ricostruire la “filiera del falso”, ovvero i destinatari finali della merce, atteso il frequente utilizzo, in questi casi, di identità ed indirizzi di recapito della merce fittizi".

A inizio mese, gli agenti del reparto Commerciale della Polizia Locale hanno sequestrato circa 230 pezzi di merce contraffatta in città, tra via Montebello e via Indipendenza.