Intervento “da paura”: 12mila prodotti sequestrati per i festeggiamenti di Halloween

È un’operazione di notevoli dimensioni quella condotta dai Vigili del Fuoco di Bologna nell’ambito dei controlli per i festeggiamenti di Halloween. Le Fiamme Gialle, intensificando i controlli e la repressione del commercio di prodotti contraffatti o poco sicuri, hanno sequestrato oltre 12mila prodotti considerati pericolosi. Nel particolare si trattava di gadget, bigiotteria ed accessori che, pur privi dei requisiti informativi minimi obbligatori ai sensi del Codice del Consumo, erano pronti ad essere venduti in un negozio, il cui titolare è di origine straniera, a Rioveggio, nel bolognese. L’uomo è stato segnalato alla C.C.I.A.A. di Bologna per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, che possono arrivare fino a € 25.823,00.