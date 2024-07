Sequestrati beni per 100 milioni di euro a due imprenditori vicini alla camorra

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Avevano creato un impero immobiliare e operavano a cavallo tra Bologna e l’Emilia-Romagna e la Campania. E grazie agli investimenti nel mattone avrebbero riciclato i soldi dei clan. Per questo la Guardia di Finanza ha sequestrato beni e società, formalmente intestate a prestanome ma riconducibili a due imprenditori campani ritenuti vicini alla camorra.

In particolare, i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, con i colleghi del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e con il supporto dei militari in forza ai Comandi Provinciali di Napoli, Caserta, Benevento e Cosenza, hanno sequestrato un ingente patrimonio di società operanti nei settori dell’edilizia e immobiliare, per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro.

I sigilli sono stati messi a 161 beni immobili, tra edifici e terreni, nelle province di Napoli, Caserta, Benevento e Cosenza. Sequestrate anche 25 auto, 7 conti bancari e 16 quote di partecipazione societarie.

I beni confiscati erano nella disponibilità dei due imprenditori, già condannati in via definita, a vario titolo, per concorso esterno in associazione a delinquere e trasferimento fraudolento di valori anche aggravato dal metodo mafioso e detenuti nei carceri di Santa Maria Capua Vetere e Secondigliano.

Qualche settimana fa a finire sotto la lente della Guardia di Finanza e della Dda di Bologna era stato un altro imprenditore campano, Gaetano Vitolo, Attraverso i familiari e una rete di prestanome gestiva una galassia di imprese e locali, tra cui la nota “Pizzeria Due Torri” nel cuore di Bologna.

L’indagine della Dda di Napoli

Il provvedimento di confisca eseguito da militari del Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna è l’epilogo di articolate e complesse indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli. Il tutto è partito dal monitoraggio di alcuni investimenti immobiliari ritenuti sospetti, effettuati in Emilia-Romagna, in località delle province di Bologna e Ravenna, da persone apparentemente privi di qualsiasi capacità reddituale.

"In particolare - spiega la Gdf - le indagini hanno consentito di analizzare una rete di società formalmente intestate a persone compiacenti, ma di fatto gestite dai due imprenditori. Le società venivano utilizzate per operazioni speculative immobiliari che servivano ad agevolare gli investimenti di alcuni clan e il reimpiego di denaro sporco, facendo importanti profitti".