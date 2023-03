Diamanti, orologi, fotocamere, monili: la polizia recupera 6milioni di merce rubata | VIDEO

Orologi nei cassetti, diamanti nei barattoli, collane e monili nascosti nel muro. Potrebbe sembrare un set di Sepolti in casa, la serie americana dedicata agli accumulatori seriali, e invece siamo a Bologna durante una perquisizione della polizia.

È la scena infatti che la squadra mobile si è ritrovata davanti nei mesi scorsi quando, da un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, è entrata in alcune abitazioni di proprietà di un unico soggetto, un incensurato e insospettabile 70enne, ora indagato a piede libero.

Tant'è che, per trasportare tutta la merce, dal valore stimato di sei milioni di euro, gli agenti hanno dovuto chiamare una ditta di traslochi.

Si è risaliti all'uomo, come spiegano in conferenza stampa il capo della Mobile Roberto Pititto e il dirigente della Sezione Reati contro il patrimonio Carmelo Contissa, grazie al fatto che la sua abitazione bolognese, era frequentata da una serie di ricettatori dai quali l'indagato, un vero e proprio collezionista, acquistava la merce.

Secondo gli investigatori, buona parte dei beni è riconducibile a reati commessi per lo più nel centro nord Italia negli ultimi 20 anni. Si spazia da proventi di furti in appartamento, furti su treni, truffe, scippi e borseggi.

La restituzione dei beni ai legittimi proprietari è iniziata immediatamente e allo stato attuale, sono stati restituiti beni per circa 600mila euro. Per agevolare l'identificazione, la questura ha creato un'apposita sezione online con tutte le linee guida per richiedere la restituzione.

Le perquisizioni

All’interno di queste abitazioni, celati in vari punti della casa, la polizia ha rinvenuto centinaia di migliaia di pezzi, per un valore complessivo stimato intorno a sei milioni di euro. Oltre a circa 330mila euro in contanti.

A titolo esemplificativo, sono state sequestrate monete antiche o rare, camei di ogni tipo e dimensione, pietre preziose di vario genere, sei casse piene di fossili, un dente di Mammuth, collezioni di farfalle e coleotteri, capi di divise militari della Seconda guerra mondiale, pistole antiche ad avancarica, macchine fotografiche e videocamere, numerosissimi orologi per lo più in oro, lingotti d’argento e numerosi altri beni.

La perquisizione è stata poi estesa alle cassette di sicurezza, all’interno delle quali sono stati rinvenuti numerosi preziosi, tra cui diamanti, centinaia di orologi di valore e altre pietre preziose.

Come fare per riavere i propri oggetti

Per agevolare le operazioni di restituzione nel caso si riconoscano uno o più oggetti, prima di telefonare, è necessario accertarsi di essere in possesso della relativa denuncia di furto, comunicandone gli estremi all'operatore telefonico, insieme al numero/i di riferimento dell'oggetto e la categoria di appartenenza. Nel caso non si abbia più la copia della denuncia, le tempistiche per la restituzione potrebbero dilatarsi nel tempo poiché sarà necessario fissare un apposito appuntamento per formalizzare l'atto.