Al Sant’Orsola una cena solidale da 1.400 commensali

Una serata di gala al policlinico Sant’Orsola: questo l’obiettivo de “La sera dei miracoli”, una cena evento in programma il 12 settembre organizzata dalla fondazione policlinico Sant’Orsola. L’obiettivo della serata è quello di una raccolta fondi per realizzare un reparto tutto nuovo per l'oncologia femminile. La cena si svolgerà all’aperto, sui viali interni al policlinico, dove musica, luci e un grande prato accoglieranno fino a 1.400 commensali.

"Alimentare e sostenere questa passione all'interno dell'ospedale - spiega alla Dire il presidente della fondazione Sant'Orsola Giacomo Faldella - è necessario ed è l'obiettivo di fondo per cui è nata la nostra fondazione, ciò che muove ogni nostro progetto.

Insieme vogliamo costruire una comunità che cura, capace di essere accanto a chi vive un momento difficile per una malattia propria o di chi ci è caro e aiutarci ad attraversarlo insieme". Nel corso della serata, prosegue Faldella, "verrà consegnato il primo Premio 'La sera dei miracoli' che fondazione Sant'Orsola attribuirà ogni anno a qualcuno che ha saputo far vivere questo abbraccio in modo straordinario, con scelte ed azioni che possono essere di esempio e compagnia per ognuno di noi".

Il ricavato sarà raccolto grazie alle quote di ingresso per la cena (35 euro gli adulti, 15 euro i minori fino ai 10 anni) e ad una lotteria a premi organizzata insieme alla fondazione Dalla. L’intenzione è quella di creare un nuovo reparto per il day hospital oncologico a cui ogni anno si rivolgono circa 1.200 donne per ricevere le cure per un tumore ginecologico o al seno. I ticket per la serata saranno disponibili sul sito della fondazione e su Vivaticket a partire dal prossimo lunedì.