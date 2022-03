Addio a Serafino D'Onofrio: fissata la data dei funerali

L'ultimo saluto a Serafino per giovedì è stato fissato per il 24 marzo alle ore 10.00 presso la sala Pantheon del cimitero della Certosa.

L'esponente politico e attivista nel mondo dello sport è mancato a 69 anni, stroncato da una malattia. Esponente della sinistra cittadina, napoletano di nascita, viveva in città dal 1977. E' stato ferroviere, sindacalista Uil, dirigente del P.S.I., poi si è iscritto ai Democratici di Sinistra, fiu anche consigliere del Q.re S.Stefano ed amministratore del Consorzio Trasporti Pubblici e dell’A.T.C.

Per molti anni ha guidato il Comitato Regionale della Federazione Italiana Giuoco Handball del C.O.N.I. ed è stato dirigente dell’Associazione Italiana Cultura e Sport di Bologna.

Legato alla sua città e con un accento inconfondibile, aveva fondato anche l'Associazione Culturale Reginella, che raggruppa i napoletani di Bologna e presiedo l’Associazione Culture di Confine, che valorizza movimenti, personaggi e momenti meno noti della storia e dell’attualità, soprattutto dei paesi del Mediterraneo.

“Ci mancherà incredibilmente Serafino, ci mancheranno la sua generosità, la sua ironica vis polemica, la sua concretezza - ha scritto il sindaco di Bologna Matteo Lepore - Ha dato tanto a questa città, al suo spirito di comunità, allo sport popolare e alla cultura della solidarietà, prima come consigliere comunale e consigliere al Quartiere Santo Stefano, poi come presidente di Aics.

Ha saputo affrontare con dignità un male che sapeva arrivare, raccontando la sua fragilità come sa fare chi è realmente forte, senza arrendersi, a viso aperto. Bologna piange oggi Serafino D’Onofrio, che lascia un grande vuoto”.