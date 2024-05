Una risata aiuta la Garisenda a raddrizzarsi, ma si parla solo in dialetto: "Èt finé ed sdundlèr?"

La Torre Garisenda è nei guai? Il mondo dell'arte e della tradizione petroniana si unisce per soccorrerla con un evento speciale intitolato in dialetto: "Mo sóppa Garisenda. Èt finé ed sdundlèr?". E la traduzione è presto fatta, grazie ad alcuni artisti che il bolognese lo portano sul palco, lo cantano e lo recitano quotidianamente facendo da ponte fra tradizione e futuro. É Patrizia Strazzari alla fine, dando lezione di pronuncia a svelare l'arcano: "Garisenda su, smettila di dondolare! E in casa mia il verbo sdundlèr si usava eccome. Per esempio proprio per dirci di non tirarla per le lunghe...".

Sono 500 i posti da riempire al Circolo Arci San Lazzaro (Sala Paradiso) il prossimo 23 maggio per lo spettacolo nel quale saranno rappresentate tutte le forme d'arte della tradizione bolognese: teatro dialettale, filuzzi, burattini, zirudelle, cantautori. Ci saranno 8 compagnie di teatro dialettale, i burattini di Riccardo Pazzaglia, la Filuzzi di Massimo Budriesi, Fausto Carpani e i cantastorie bolognesi ad animare la serata.

Nel video gli artisti Patrizia Strazzari e Giuliano Gamberini

Alla presentazione della serata anche Elena Di Gioia, Delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana: "Un gesto che apprezziamo moltissimo. La dimostrazione di un affetto e un attaccamento che è reciproco". E sulla ipotetica riapertura dell'Asinelli per l'estate non ci sono novità al momento, ma l'amministrazione ci sta lavorando.