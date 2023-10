Basket, scoperto sistema di false sponsorizzazioni: 23 denunciati per frode

Attraverso un sistema di false sponsorizzazioni, hanno messo in atto una frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza che ha denunciato 23 persone.

Il dolo, secondo i militari del Comando provinciale di Bologna, sarebbe stato attuato con la compiacenza di alcuni giocatori e dirigenti sportivi e da una società di basket militante nella Serie B Interregionale e da altre 20 società, perlopiù bolognesi, con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Il modus operandi

La società di basket, mediante la ricezione di denaro fino a quattro volte il reale valore delle sponsorizzazioni effettuate, avrebbe prelevato contanti che venivano restituiti in parte agli sponsor, contabilizzandoli come rimborsi e stipendi (gonfiati) di dirigenti e giocatori. "Il meccanismo - spiegano le Fiamme Gialle - avrebbe così consentito agli sponsor di beneficiare di costi per abbattere il proprio imponibile ai fini delle imposte dirette, con la conseguente evasione delle imposte dovute".

Le indagini hanno accertato maggiori ricavi per circa 750 mila euro; ulteriori 450 mila euro di imponibile sono stati contestati alle società sponsor che hanno beneficiato della frode. Si parla di ricavi non dichiarati per oltre un milione di euro. 23 le persone denunciate, tra dirigenti, iscritti delle società sportive e componenti degli organi di amministrazione.

Il sistema fraudolento, che vede il coinvolgimento di vari soggetti "oltre ad aver causato una rilevante evasione fiscale e contributiva, ha altresì comportato un’ulteriore alterazione delle condizioni di concorrenza, anche in danno delle altre società sportive militanti nella medesima categoria di basket - osserva la Guardia di Finanza - il contrasto all’evasione fiscale, attuato dall’azione della Guardia di Finanza, favorisce concretamente una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini".