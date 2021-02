Serra in un garage di via Varthema: sequestrati chili di "erba e fumo", un arresto e due denunce

La serra in garage

I poliziotti dell’U.P.G.S.P. e della Squadra Mobile hanno scoperto all’interno di un garage una serra per la coltivazione di marijuana e hanno arrestato un cittadino italiano, addebitandogli la coltivazione e la detenzione di circa 13 kg di marijuana e 2,5 kg di hashish.

Dopo la segnalazione di un forte odore di marijuana, proveniente da un box auto in via Varthema, le volanti e il personale della Squadra Mobile sono intervenute proprio nel momento in cui stava arrivando un'auto.

Il controllo del conducente, L.G., italiano 35enne, e la perquisizione ha permesso di trovare una busta con un chilo di marijuana, bobine di accensione utilizzate nei sistemi di irrigazione e le chiavi del garage.

Una volta entrati i poliziotti si sono trovati di fronte a una vera e propria serra per la coltivazione con 15 piante di marijuana, per un peso netto di 8 kg, marijuana già essiccata all’interno di una valigia, per oltre 4 kg, e due chili e mezzo di hashish.

Il 35enne e stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’atto. Le indagini hanno portato anche a individuare due bolognesi, di 44 e 43 anni, che avevano preso in locazione il garage: entrambi sono stati denunciati per l'attività di coltivazione e la detenzione della marijuana e dell’hashish.