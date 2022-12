La serra di marijuana sequestrata donata all'Istituto Serpieri

Un'attrezzatura utilizzata per coltivare sostanza illegali che si trasforma in materiale didattico. Oggi, 14 dicembre 2022, la Polizia di Bologna ha donato all’Istituto Superiore “Serpieri”, specializzato nelle discipline agrarie, un intero impianto che verrà utilizzato per accelerare la stimolazione della fotosintesi delle piante.

La particolarità sta nel fatto che si tratta di materiale rinvenuto il 9 gennaio 2022 dagli agenti di volante del

Commissariato Santa Viola intervenuti per una lite in appartamento. Lì hanno trovato, chiusa in una stanza, una serra dotata di impianto di illuminazione, areazione e concimi specifici che venivano utilizzati per la coltivazione di piante di marijuana. Tutto il materiale era stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e l’inquilino dell’appartamento era stato arrestato.

Oggi quindi l'attrezzatura è stata donata all’Istituto Superiore “Serpieri Arrigo” che la utilizzerà per la realizzazione di un progetto PON “Educazione di qualità e innovazione sostenibile” che ha lo scopo di creare una serra tecnologica per la coltivazione in condizioni particolari.